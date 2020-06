Con la fase 3 de la desescalada a la vuelta de la esquina en Valencia, Alicante y Castelló, se barrunta un gran respiro en todo lo que se puede hacer en esta fase, aunque ello no debe de implicar una relajación en las medidas de protección frente al coronavirus. De momento, un gran alivio será la desaparición definitiva de las franjas horarias para toda la población que, pese a que ya se habían volatizado durante la fase 2, todavía afectanan en ésta al colectivo de personas mayores de 70 años o al de las personas de grupos de riesgo. Sin embargo, a partir del pase de Valencia a la fase 3 de la desescalada, las franjas horarias desaparecen por completo para todos, mayores y personas vulnerables incluidos.

Fase 3 en Valencia: qué se puede hacer

Con el inminente pase a la fase 3 de Valencia, Alicante y Castelló después de que el Consell haya pedido esta semana avanzar el 15 de junio en la desescalada, las medidas de alivio se dispararán aún más y la interacción social se hará más fácil, con mayores proporciones de clientes en locales de restauración y ocio, reuniones con más personas, una movilidad más amplia, instalaciones deportivas con más servicios abiertos, y eventos culturales y establecimientos como acuarios y zoológicos nuevamente en funcionamiento.

En líneas generales, el pase a la fase 3 de la desescalada de Valencia, Alicante y Castelló supondrá tener al alcance de la mano muchas más cosas que hace unas semanas. A continuación, te contamos todo lo que se puede hacer en fase 3. No obstante, has de saber que, una vez en este período, son los gobiernos autonómicos los que determinan las medidas específicas para cada uno de los sectores y, por lo tanto, los que toman de alguna forma las riendas de lo que se permite hacer y lo que no. Esto significa que en la fase 3 de la desescalada siempre puede haber variaciones respecto a lo que establece el Gobierno central de manera general y, de hecho, el Consell ya ha anunciado una de sus intenciones: incluir las conexiones turísticas con Baleares en la fase 3 y permitir los desplazamientos a las provincias limítrofes, aunque sean de otra comunidad autónoma. Así las cosas, prepárate `porque te contamos todo lo que vas a poder hacer en la fase 3. ¿Listo?

fin definitivo de las franjas horarias para toda la población

para toda la población obligación de utilizar mascarilla en la vía pública, espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o abierto al público, siempre que no sea posible mantener una distancia de seguridad de al menos dos metros

en la vía pública, espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o abierto al público, siempre que no sea posible mantener una distancia de seguridad de al menos dos metros reuniones permitidas de hasta 20 personas

permitidas de se permite usar todos los asientos en el transporte público (autobús, metro o tren) en el que los pasajeros deban ir sentados y si van de pie, se debe garantizar una separación de 2 metros

(autobús, metro o tren) en el que los pasajeros deban ir sentados y si van de pie, se debe garantizar una separación de 2 metros bodas en espacios abiertos o cerrados si no se supera el 75 % del aforo y siempre con un máximo de 150 personas al aire libre o de 75 en lugares cerrados

en espacios abiertos o cerrados si no se supera el 75 % del aforo y siempre con un o de 75 en lugares cerrados vuelta de las competiciones deportivas

abren al 50 % las zonas comunes de hoteles y alojamientos turísticos

turísticos se permiten las actividades culturales en bibliotecas y museos . Las bibliotecas permiten el estudio en sala si no se supera el 50 % de su aforo y se puede mantener la distancia de seguridad entre los usuarios

. Las bibliotecas permiten el estudio en sala si no se supera el 50 % de su aforo y se puede mantener la distancia de seguridad entre los usuarios congresos con hasta 80 asistentes

con hasta 80 asistentes velatorios de hasta 50 personas al aire libre y de hasta 25 en espacios cerrados

de hasta 50 personas al aire libre y de hasta 25 en espacios cerrados los lugares de culto permanecerán abiertos si no se supera el 75 % de su aforo

Fase 3 de la desescalada en Valencia: qué puedes hacer en bares y restaurantes.

Viajar en fase 3

- Estará permitido desplazarse libremente por las tres provincias de la Comunitat Valenciana. Los viajes a otras autonomías sólo se podrán realizar por motivos sanitarios, profesionales o laborales, para atender y/o cuidar a personas mayores, dependientes o discapacitados, causas de fuerza mayor o necesidad.

- La Generalitat pretende que se permitan las conexiones turísticas con Baleares y con las provincias limítrofes a la Comunitat Valenciana, aunque pertenezcan a otras autonomías.

Bares y restaurantes en fase 3

- Bares y restaurantes recuperan la barra siempre que se garantice una distancia mínima de seguridad de dos metros entre los usuarios.

- Las terrazas amplían su aforo al 75 % y los servicios de mesa quedan al 50 %, preferentemente con reserva previa.

Fase 3 en Valencia de la desescalada: cómo afecta a tiendas, centros comerciales y mercadillos.

Comercio y centros comerciales

- Abren las zonas comunes y de ocio de los centros comerciales al 40 % de su aforo, mientras que las tiendas limitan la entrada de clientes al 50 %. Los comercios minoristas o tiendas (fuera de los centros comerciales) también limitan su aforo al 50 %.

- Se debe establecer un horario prioritario para atención a mayores de 65 años.

- Los mercadillos limitarán a la mitad los puestos y se vigilará que los usuarios guarden la distancia mínima de seguridad entre sí.

Ocio

- Abren los cines, teatros, auditorios, circos y espectáculos con butacas preasignadas y sin superar el 50 % del aforo. Zoológicos y acuarios vuelven de nuevo a estar en funcionamiento con el 50 % de su aforo.

- Reabren discotecas y bares de ocio nocturno, aunque con un tercio de su aforo y sin pista de baile. También es recomendable que habiliten itinerarios para evitar aglomeraciones y el contacto entre clientes.

- Se permiten las salidas de turismo activo o excursiones en grupos de hasta 30 personas y, en caso de llevar guía, de hasta 20 personas. No es posible utilizar audioguías o folletos.

- Abren al 50 % de su aforo los casinos, salones de juego y recreativos, aunque se deben higienizar cada dos horas las fichas y/o cartas que se utilicen.

Fase 3 de la desescalada en Valencia: así afecta al deporte y los gimnasios.

Deporte

- Regresan las competiciones deportivas y las piscinas y polideportivos podrán utilizarse al 30 % de su aforo.

