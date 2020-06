Sala recurre al Supremo la sentencia absolutoria del asesinato de su madre

El Tribunal Supremo tendrá la última palabra sobre el caso Sala y la sentencia donde se acordó la absolución de Miguel López del asesinato de su suegra, María del Carmen Martínez, el 9 de diciembre de 2016. El abogado Francisco Ruiz Marco, que ejerce la acusación particular en nombre de Vicente Sala, hijo de la fallecida, ha presentado esta semana un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana donde anuncia la próxima interposición de un recurso de casación contra el fallo absolutorio que dictó primero la Audiencia de Alicante y confirmó posteriormente el TSJ.

El abogado comunica al TSJ la presentación del recurso de casación y le pide que acuerde la expedición y entrega a la acusación particular del testimonio de la sentencia que se va a recurrir, además de reiterar la petición de que le sea entregada una copia de la grabación videográfica de la vista del recurso de apelación que se celebró en València el 5 de marzo.

En su escrito, Francisco Ruiz Marco señala que necesita dicha grabación para visionar la vista y estudiarla para la interposición del recurso de casación.

Miguel López fue absuelto en noviembre del pasado año de ser el autor material del asesinato a tiros de su suegra, la viuda del expresidente de la CAM, y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana confirmó el pasado marzo el fallo absolutorio y desestimó los recursos de apelación presentados por la acusación particular y la Fiscalía.

El TSJ confirmó la absolución de Miguel López y descartó acordar la nulidad del juicio por las presuntas irregularidades con el veredicto denunciadas en sus recursos por la Fiscalía y la acusación particular.

Uno de los motivos esgrimidos por el abogado Ruiz Marco en su recurso ante el TSJ fue que la devolución del primer veredicto del caso Sala «cercenó de raíz» los derechos de las acusaciones de forma «irreversible» y por ello se debía acordar la nulidad del juicio.

La acusación particular cuestionó que no constara en las actuaciones el primer veredicto del jurado popular que la magistrada Francisca Bru devolvió por falta de motivación. Según las fuentes consultadas por este diario, este primer dictamen fue condenatorio por siete votos a dos. Tras la devolución, treinta horas después, el tribunal declaró no culpable a Miguel López de la muerte de su suegra.

En la resolución dictada por el TSJ el pasado marzo la sala admitió que habría sido «deseable» que el primer veredicto rechazado se incorporara a las actuaciones. Sin embargo, consideró «desproporcionado» anular el juicio y confirmó el fallo.