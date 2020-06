Verano 2020

Este verano es muy especial en el Mediterráneo. Una pieza básica para la economía de las regiones mediterráneas está sufriendo, más que ninguna otra, las consecuencias de la pandemia. Y la llamada vuelta a la normalidad, no va a resultar fácil en el sector porque el turismo, en su modalidad principal de sol y playa, se caracteriza por ser una actividad altamente vulnerable y expuesta a elementos externos; en este caso a un coronavirus.

Ahora toca aplicar medidas de curación rápidas, no sencillas y que no supondrán la vuelta a la dinámica anterior en el corto plazo. Los modelos climáticos favorecen la actividad en este verano de 2020. Diversos organismos y agencias meteorológicas están señalando que los próximos meses van a ser cálidos. Esto es, un verano cálido. Lo que significa tres o cuatro situaciones intensas de aire sahariano, de aquí a septiembre, y noches tropicales de forma habitual. Son condiciones idóneas para un verano que sería excelente para el turismo si no tuviésemos esta situación sanitaria que estamos viviendo.

Los elementos climáticos juegan a favor de la menor intensidad de los contagios: temperaturas elevadas, brisas, alta radiación, poca contaminación atmosférica. Pero todo esto no sirve si no respetamos las normas profilácticas que debemos cumplir, en los próximos meses más que nunca: distancia social, mascarilla y lavado de manos constante. La prudencia y responsabilidad en nuestros comportamientos del verano será salvaguarda para el otoño.