La Audiencia de Alicante absuelve a los 34 acusados del caso Brugal

La Audiencia Provincial de Alicante ha absuelto a los 34 acusados del caso Brugal que investigaba un supuesto amaño en el contrato de basuras de Orihuela. La Sección Séptima ha declarado nulos registros, escuchas telefónicas, vigilancias y documentos, entre otras pruebas, por vulneración de derechos fundamentales. La sentencia puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.

El fallo se conoció ayer por la mañana después de que el tribunal hubiera citado a los 34 procesados de forma escalonada para cumplir las medidas sanitarias. El primero en llegar al juzgado de Elx fue el principal implicado, el empresario oriolano Ángel Fenoll, para quien la Fiscalía pedía más de 37 años de prisión. Él fue también el primero en conocer la sentencia de 391 páginas que recibieron en un 'pen drive' debido a su gran extensión.

Fenoll se mostró emocionado a la salida del juzgado, donde rompitó a llorar y señaló que «por fin se ha hecho justicia tras 14 años». Los abrazos, felicitaciones y caras de alegría se fueron sucediendo a lo largo de toda la mañana. El hijo de Fenoll, José Ángel Fenoll, resaltó que todo esto ha sido una «caza de brujas y una persecución» política.

El exalcalde de Orihuela, José Manuel Medina (PP), se manifestó también en la misma línea. «He sido víctima de la Fiscalía. Se me han abierto 17 causas y he sido absuelto en 16. No creo que sea casualidad», precisó a su llegada al juzgado, pues ya conocía el fallo. Por su parte, la exalcaldesa popular Mónica Lorente manifestó que esperaba el fallo, ya que «lo dije el primer día, creo en la Justicia».

Lorente añadió que la imputaron en el último momento pero que «nunca he hecho nada». La expolítica recibió el fallo con emoción. «Lo primero que he hecho ha sido llamar a mis padres y a mi familia», manifestó. Pese a que el resto de los acusados fueron citados a lo largo de toda la mañana, el fallo corrió como la pólvora ya que los letrados fueron comunicándoselo entre ellos.

Según explicaron desde el TSJCV, el tribunal ha adoptado esta decisión tras declarar la nulidad de diversas diligencias de prueba practicadas durante la instrucción del procedimiento como escuchas telefónicas, registros domiciliarios, vigilancias policiales o algunos documentos por vulneración de derechos fundamentales.

Entre los encausados figuran dos alcaldes, José Manuel Medina y Mónica Lorente, y ocho concejales de las legislaturas 2003-2007 y 2007-2011, así como el empresario Ángel Fenoll, legal representante de las sociedades Colsur SL y Proambiente SL, junto a trabajadores de ambas firmas, familiares y otras personas de su entorno.

La Fiscalía y la acusación particular, que ejerce el Ayuntamiento de Orihuela, les consideraban autores de delitos de fraude, prevaricación, cohecho, negociaciones prohibidas a los funcionarios, tráfico de influencias, relevación de información privilegiada, delito electoral, asociación ilícita, coacciones, y extorsión. Y pedían para ellos penas que iban desde los nueve meses de cárcel a los 37 años y 8 meses de prisión.

Sin embargo, tras analizar las pruebas que no han sido expresamente declaradas nulas, la Sala considera que no ha quedado debidamente acreditada la comisión de ninguna de esas infracciones penales.