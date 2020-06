La desescalada en las Corts: Prohibidos los coloquios y la salida al jardín

Las condiciones que las Corts Valencianes han impuesto para que los periodistas vuelvan a cubrir la actividad de las Corts Valencianes suponen un menosprecio para el colectivo según ha denunciado esta mañana la Unió de Periodistes. La asociación profesional lamenta que la cámara no permita la entrada de los profesionales no habituales y que se impida a estos mantener contacto y realizar coloquios en las estancias, donde es muy habitual el encuentro con los políticos.





Los representantes de los medios de comunicación podrán volver la próxima a las Corts Valencianes para seguir de forma presencial el pleno pero con una serie de condicionantes, puesSegún las indicaciones transmitidas por Presidencia de Les Corts a los medios de comunicación, en aplicación de lo marcado por el Comité de Seguridad y Salud de la Cámara. Es decir que tendrán que volver a realizar una acreditación que ya hicieron en su momento y que les permite hacer su trabajo habitualLos representantes de los medios de comunicación deberán acudir "con tiempo suficiente" para pasar los controles; llevar sus propios medios de protección, comoLa zona autorizada para redactores es el segundo piso, y solo podrán seguir el pleno desde la lonja del público en vez de las cabinas de prensa habituales.s de los ujieres cuando haya lugares libres y por turnos que se establecerán.Además,a, mientras que todas estas normas son de obligatorio cumplimiento para acceder y estar al recinto de las Corts según las directrices impuestas y de las que ha dado conocimiento el equipo de Morera.