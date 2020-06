Ninguna localidad con más de 50 positivos ni más de 5 fallecidos en 15 días

Ninguno de los 542 municipios de la Comunitat Valenciana ha registrado más de 50 positivos por coronavirus ni más de cinco fallecidos en las últimas dos semanas.

Así se extrae de los datos por municipios que publica la Generalitat, en los que se ve que la localidad que ha sumado más casos a su total en las últimas dos semanas es Dénia, con 48, mientras que València es la que más fallecidos ha tenido, con cinco.

El caso de Dénia, no obstante, no quiere decir que haya habido 48 contagios en las últimas dos semanas, ya que no tiene casos diagnosticados hace menos de 14 días, por lo que se trata o bien de positivos antiguos, o bien de reasignaciones desde otros municipios.

València es la segunda ciudad que más positivos ha sumado, con 43, 38 de ellos en los últimos siete días; Castelló ha sumado 35 y Torrent, 21. Alicante, por su parte, ha sumado solo seis casos desde el día 31, cuando hubo una actualización que reasignó varios casos y restó 15 a su primer total.

En total, 95 municipios han sumado casos a su total en las últimas dos semanas. De ellos, solo nueve han tenido más de 10: además de Dénia, València, Castelló y Torrent, Benidorm ha sumado 18; Xirivella, 16; Torrevieja, 15; la Vila Joiosa, 11 y Elche, 10.

Pese a que la mayoría de municipios con casos nuevos son ciudades medianas o grandes, también hay localidades pequeñas y del interior que suman casos. Por ejemplo, Morella y Montán, dos localidades del interior de Castellón de 2.430 y 370 habitantes cada una han tenido cinco y cuatro casos nuevos en las últimas dos semanas.

También hay localidades que han sumado la mayor parte de sus casos de coronavirus en las últimas dos semanas. Es el caso de Vall d'Alba, que ha tenido su primer caso esta semana; Artana, donde tres de sus seis casos se han contabilizado en las últimas semanas, o Casinos, donde uno de sus dos casos es de las últimas dos semanas.



18 municipios tienen fallecidos en las últimas dos semanas



En cuanto al número de fallecidos, un total de 18 municipios han registrado muertes en las últimas dos semanas. El que más es València, con cinco; seguido por Castelló y Vila-real, con cuatro; Borriana, Paterna y Quartell, con tres, y Algemesí y Benidorm con dos. En estos últimos casos, los fallecimientos se han asignado esta semana.

Por su parte, Alcoi, Beneixama, Benetússer, Bétera, Burjassot, Elda, Guadassuar, l'Alfàs del Pi, Picanya y Torrent han tenido un fallecimiento en los últimos 15 días.

