Los médicos de Primaria a la consellera de Sanidad: "Hasta aquí hemos llegado"

Los médicos de Atención Primaria han dicho basta y han trasladado un contundente mensaje a la consellera de Sanidad, Ana Barceló: "Hasta aquí hemos llegado, sra. consellera". El enfado de los médicos y pediatras de Atención Primaria ha venido dado por la última "decisión unilateral y no consensuada" de abrir los centros de salud por la tarde este verano que tachan de "demagógica", "un despropósito" y "una temeridad".

En un escrito presentado por el Foro de Médicos de la Primaria -que agrupa a siete sociedades científicas, sindicatos y colegios oficiales- los profesionales piden retirar esta medida ya que, según aseguran, no se va a poder llevar a cabo con garantías dado el estado de las plantillas de este nivel asistencial. "La Atención Primaria ya no puede más, y nosotros no podemos ser cómplices cuando usted le dice a la ciudadanía que se le ofrece un servicio que realmente no se les va a poder dar con los recursos disponibles", explican.

Los motivos es que no van a poder ofrecer "una atención segura ni de calidad a la población" en este horario de tarde (fijado hasta las 20 horas según las instrucciones emitidas por Sanidad) "con plantillas infradotadas, sin los refuerzos prometidos y con agendas sobrecargadas". De hecho, consideran que esta decisión "no se basa en criterios médico-epidemiológicos objetivos dada la situación actual" y que la atención a los ciudadanos durante el verano "queda asegurada sin la apertura por las tardes de los centros de salud, como se viene haciendo desde hace años. Eso sí, con un adecuado refuerzo de la Atención Continuada y Urgencias".

Desde el Foro de Médicos de la Atención Primaria, que agrupa a SoVaMFiC, SVP, Avalpap, SEPEAP, APEPA, COMA, CESM, junto a SEMERGEN y SEMG-CV; critican como han hecho los sindicatos que casi a mediados de junio aún no esté claro ni el plan de desescalada ni el de vacaciones, lo que agrava la situación. "Estamos a 11 de junio y desconocemos los planes de sustitución, y tampoco se han asegurado los contratos necesarios para garantizar una atención de calidad".

Ante esta situación, los profesionales aseguran que "hasta aquí hemos llegado" y replican a Sanidad que "no cuente con nuestro silencio ante este plan de verano que plantea". Según apuntan, "no podemos garantizar a la población supuestos servicios que no podremos dar en estas condiciones de precariedad, de falta de planificación, y sobre todo y de nuevo, sin contar con nosotros, los profesionales de Atención Primaria. No estamos aquí para mirar para otro lado, estamos para velar por la salud de nuestros pacientes y para exigir medios y garantías necesarios, de los que precisamente por falta de recursos y planificación carecemos".



"Una temeridad"



"Nos plantamos, Sra. Consellera", afirman. La apertura de los centros de salud durante los meses de vacaciones, en los que las plantillas tendrán una merma nunca inferior al 30%, es un auténtico "despropósito; se trata de una medida demagógica, no consensuada con los auténticos conocedores de la situación y una temeridad que va a crear falsas expectativas y posibles contagios en la población".

Por ello, según insisten, "exigimos que se reconsidere esta medida y en lo sucesivo se consulte con los profesionales cualquier medida de carácter organizativo. Sólo así evitaremos crear más problemas a la ciudadanía de los que ya ha creado la pandemia".

Más información del coronavirus y la fase 2 y 3 en Valencia

ÚLTIMA HORA: Últimas noticias del coronavirus en Valencia y el inminente pase a la fase 3

Fase 3 de la Desescalada en Valencia: Todo lo que podrás hacer

Repunta la cifra de hospitalizados tras caer un 17 % en una semana

Los profesionales se apuntan contra la apertura de ambulatorios por la tarde

Mil jóvenes informarán este verano sobre el coronavirus en las playas

La incidencia del coronavirus repunta en Castelló

Dos menores torturan a un joven con unos alicates en Cheste