Los pediatras recuerdan que no se debe retrasar la vacunación de los niños

La situación que se está viviendo tras la pandemia por la Covid-19 ha motivado que muchos padres relativicen la necesidad de ceñirse escrupulosamente al calendario vacunal de sus hijos. Desde el Servicio de Pediatría de Vithas València (hospitales 9 de Octubre y Consuelo) y Castelló se hace especial hincapié en la importancia de vacunar a los niños a su debido tiempo.

«El hecho de que existan enfermedades prácticamente erradicadas y potencialmente graves en nuestro país no quiere decir que los niños no estén expuestos a sufrirlas si no se les protege debidamente», asegura el Dr. Javier Miranda. En este sentido, por ejemplo, «los casos muy esporádicos que hemos podido ver de tos ferina, por ejemplo se han dado porque el bebé no se ha vacunado antes de los dos meses», matiza.

Además del control de vacunas, desde el Servicio de Pediatría de Vithas en València y Castelló se recuerda que el desarrollo de los niños debe ser supervisado con las correspondientes consultas de control y revisiones. De lo contrario, cualquier signo de alteración en su crecimiento y desarrollo podría pasar por alto, con las consecuencias que ello podría tener en su corrección.



Centros de vacunación Vithas

Los hospitales Vithas 9 de Octubre, Virgen del Consuelo y Aguas Vivas, además, funcionan como centro de vacunación autorizado por la Conselleria de Sanitat. Disponen de todas las vacunas correspondientes según el calendario vigente. Además, se administran todas aquellas que, aún fuera del calendario vacunal, recomienda la Asociación Española de Pediatría. Este centro de vacunación está abierto tanto a los pacientes que realizan el seguimiento de sus hijos en Vithas, en cuyo caso «administramos las vacunas junto a la revisión correspondiente», explica el Dr. Miranda, como a pacientes remitidos por otros pediatras, con cuya prescripción se puede solicitar cita exclusivamente para la administración de las vacunas.



Hospitales seguros

Los 20 hospitales de Vithas son hospitales seguros para pacientes y profesionales gracias a la implantación de estrictos protocolos de seguridad frente a la Covid-19. Entre las medidas implementadas destaca el establecimiento de dos circuitos diferenciados: uno para las personas con síntomas compatibles con la Covid-19, y otro para el resto de pacientes.

En el caso del Servicio de Pediatría de Vithas Valencia, la instauración de dos circuitos ha llevado a reestructurar la atención. «En consulta solo estamos atendiendo revisiones y controles de niños sanos», puntualiza el Dr. Salvador Martínez Arenas. Estas consultas requieren siempre cita previa. Los casos de niños que llegan con alguna complicación son atendidos directamente por el pediatra de guardia en el Servicio de Urgencias.

Además, las consultas entre pacientes se han espaciado en Vithas. «Las salas de espera también están restringidas para evitar la cercanía», matiza la Dra. Dolores Gurrea. Cabe destacar que la ubicación de la Consulta de Pediatría de Vithas Valencia 9 de Octubre frente a un parque infantil facilita la espera de niños y padres fuera de las instalaciones médicas.

Adicionalmente, en todos los servicios de hospitales Vithas se suministran mascarillas y gel hidroalcohólico a todas las personas que acudan al hospital por cualquier motivo. Además, el grupo está realizando test masivos de detección del virus en todo el personal, que está dotado de todas las medidas de autoprotección necesarias.

Una seguridad que siempre ha estado reforzada gracias a que todos los hospitales Vithas implementan los estrictos protocolos de la Joint Commission International, organismo de referencia mundial que acredita la seguridad del paciente y la excelencia asistencial.