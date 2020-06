Barceló se reivindica y la oposición eleva el tono y exige su dimisión

La primera comisión de Sanidad de las Corts desde que se decretó el estado de alarma, celebrada ayer en las Corts, evidenció cómo la consellera de Sanidad, Ana Barceló, se ha convertido en el eslabón más débil del Botànic, el miembro del Gobierno más expuesto y el que más desgaste ha sufrido estos tiempos de coronavirus. No obstante, ayer por la tarde la responsable fue respaldada firmemente en la ejecutiva celebrada por el PSPV y fuentes cercanas al presidente de la Generalitat descartan que Puig cuestione en estos momentos la figura de quien ha gestionado la crisis sanitaria.

La oposición ejercida por el centro derecha hurgó ayer en esa herida y elevó el tono contra la titular de Sanidad, a la que consideran amortizada dentro del Ejecutivo y a quien exigieron su dimisión. Barceló, como ya hizo en su comparecencia en el pleno el pasado 23 de abril, en plena pandemia, mantuvo el tipo, ajena a las duras críticas que vertieron los responsables de Sanidad del PP, Ciudadanos y Vox. La ultraderecha, sobre todo, atacó sin miramientos a la consellera y en línea con la estrategia del partido de Santiago Abascal en el ámbito estatal, le echó en cara los muertos por Covid-19. «Sus palabras, levantan muros», acertó a decir Barceló en su réplica final.

Barceló defendió en todo momento su gestión sin prácticamente ningún hueco a la autocrítica, si bien volvió a pedir perdón por los posibles fallos y el dolor de las familias. Solo en un momento, y en réplica a la portavoz de Unides Podemos, admitió que esta crisis ha evidenciado que el sistema sanitario no funciona del todo bien y que es el momento de buscar soluciones. Es más, mostró su confianza de que en la comisión de reconstrucción de les Corts, además de tener una mirada retrospectiva, aporte propuestas para salir de una crisis para la que «nadie tiene la solución». Barceló se escuchó de la oposición una retahíla de reproches centrados principalmente en la no realización de test masivos, la escasez de pruebas PCR que impidieron en su día el pase de toda la Comunitat Valenciana a la fase 1, así como la falta de material de protección para el personal sanitario o el escaso diálogo con los operadores de la sanidad.

La titular de Sanidad trató de contrarrestar estas críticas por dos vías. De un lado, y respecto a los test, derivando al Ministerio de Sanidad las decisiones («hemos seguido en todo momento los protocolos de la autoridad sanitaria») y, de otro, negando la mayor. La consellera mantuvo que siempre se protegió a los sanitarios y que nunca faltaron respiradores porque las UCI solo llegaron al 70 % de su ocupación máxima.

Con todo, la palabra más repetida fue «transparencia». Barceló mantuvo que su conselleria nunca ha ocultado datos y puso de relieve sus sucesivas comparecencias ante los medios de comunicación. Como era de prever, Barceló no convenció a la oposición, que dibujó un panorama desolador de su gestión y muy alejado del eficiente que la consellera trató de mostrar: «vergüenza», «caradura», «elenco de incompetentes» fueron algunos de los dardos lanzados por los diputados. El portavoz popular Juan José Zaplana le exigió en varias ocasiones que asumiera su responsabilidad política: «siempre he creído que era una buena política, pero no una buena gestora», disparó.

Para Zaplana, la consellera no ha estado a la altura de la situación y ha fallado a la ciudadanía con los «muchos errores» cometidos en la gestión de esta crisis. Yaneth Giraldo, de Ciudadanos, quien compareció de forma telemática, y Miguel Pascual, de Vox, se sumaron a la exigencia de dimisión al considerar que la conselleria ha abandonado a los profesionales y por no contar con un plan para la desescalada. Barceló solo encontró consuelo en los grupos del Botànic (PSPV, Compromís y Unides Podem) que defendieron su actuación, aunque renunciaron a su segundo turno de intervención: «Qué paciencia tiene usted», se solidarizó el diputado socialista Rafael Pinedo. Sobre la asunción de responsabilidades políticas, Barceló contraatacó al acusar al PP y Vox de haber puesto en peligro a toda la sociedad al no aprobar la prórroga del estado de alarma. Durante su intervención, la consellera mantuvo que la Comunitat está preparada para pasar a la fase tres y reiteró los anuncios sobre contratación de personal para el verano: 1.200 profesionales para cubrir las vacaciones y permisos de los sanitarios, de los que en una primera fase entrarán 615, entre personal médico o de enfermería, auxiliares administrativos y celadores. Además, confirmó su idea de abrir centros de atención primaria por la tarde.