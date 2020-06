Las tormentas se han presentado con la irregularidad habitual, pero han vuelto a caer en lugares que ya habían sido beneficiados en meses anteriores. Ello demuestra la absoluta falta de consciencia de la lluvia que no se presenta cuando lleva tiempo sin llover porque no «sabe» que hace falta y lo hace ahora en puntos en los que ya ha llovido lo esperado para todo el año en los primeros cinco meses.

A consecuencia de esta situación el paisaje mediterráneo, incluso en zonas generalmente semiáridas, se presenta a estas alturas todavía verde y algunos cursos de agua muy irregulares aún son capaces de llevar algo de agua. No voy a negar que me gusta ver ese paisaje verde, no voy a negar que cuando llega el verano y el paisaje inevitablemente se agosta, cosa que pasará seguro incluso este año excepcionalmente húmedo, deseo que pase el tiempo o me voy al norte a ver ese paisaje verde que me gusta ver. No obstante, hoy mismo en un grupo de aficionados hemos tenido uno de nuestros habituales debates sobre lo que es un paisaje natural y lo que no, sobre lo que es un boque, sobre lo que es la superficie forestal.

El paisaje mediterráneo, incluso en estos momentos, nunca es tan verde como otros y muchos entienden, porque así se lo ha hecho creer el pensamiento dominante centroeuropeo, centrado en el verde como bandera del ecologismo. Mi maestro Alfredo Morales siempre dijo que los grupos ecologistas en muchas zonas no deberían llamarse verdes sino ocres o marrones.

Yo me obsesiono en transmitir a mis alumnos que los paisajes naturales mejor conservados en el mundo son los más hostiles y a veces desiertos, estepas y zonas polares, que no son precisamente verdes, son más naturales que lo pastos verdes creados por el hombre. También insisto en que las cuatro estaciones y los bosques de los cuentos s de Andersen y Perrault no son los que habría que enseñar a nuestros hijos porque no se corresponden con la realidad. También es cierto que muchos paisajes artificiales como los abancalamientos me pueden gustar más que algunos de los naturales, que no deben ser bellos por serlo. En fin, sobre gustos no hay nada escrito, pero solo se trata de tener claro lo que es natural y lo que no.