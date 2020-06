El Botànic rectifica y tumba el dictamen sobre la fiscalización de las cuentas

Los partidos del Botànic han tumbado, en el pleno de las Corts de hoy, el dictamen que aprobaron en la comisión de Hacienda del 10 de marzo relativo al informe de fiscalización de la cuenta general de 2018. El motivo de la rectificación, según han expuesto PSPV, Compromís y Unides Podem, es la inclusión de una serie de propuestas de resolución solicitadas por el PP que, a juicio de los socios del Consell, no tienen encaje legal o ya están en ejecución.

Fuentes parlamentarias sostienen que el rechazo del citado dictamen no tiene ninguna consecuencia y recalcan que, con la Ley de la Sindicatura de Comptes de 2017, las Corts no pueden modificar un dictamen de este organismo de fiscalización. En el Botànic mantienen que la resolución del PP se aprobó en marzo "por error" pese a que su contenido no es compartido.

El diputado del PP Raúl Ibáñez, sin embargo, ha acusado a los partidos del Consell de "mentir" y ha atribuido el cambio de una posición a "una llamada al orden" después de la "bofetada de la comisión de Hacienda" a raíz de que, según éste, el informe de la sindicatura dejara al descubierto "una gestión caótica e irregular que vulnera la ley, especialmente la de contratos". Ibáñez ha puesto el foco en que es la primera vez en la historia del parlamento valenciano que no se va a aprobar el dictamen relativo a la fiscalización de la cuenta general, que, entre otras cuestiones, exigía un mayor seguimiento del cumplimiento de la legalidad, especialmente en el sector público, y establecía que ante las acciones lesivas al interés público se tiene que abrir expediente de responsabilidad contable, junto a la dotación de medios a la Sindicatura y el incremento del control de los contratos menores, las líneas de subvenciones y el abuso de enriquecimientos injustos.

El diputado de Unides Podem, Ferran Martínez, ha explicado que, pese a asumir las conclusiones y recomendaciones de la Sindicatura, el voto en contra del dictamen obedece a que, por ejemplo, la apertura de expedientes de responsabildiad contable que plantea el PP no figura entre las funciones del organismo. Además, el resto de planteamientos ya se encuentran entre los cometidos que efectúa el síndic, según el diputado.

"Votamos en contra del dictamen porque incopora medidas que ya se están llevando a cabo en muchos casos y otras que no pueden ser realizadas por la Sindicatura porque exceden sus competencias y su margen de actuación", ha compartido en la misma línea la diputada de Compromís Aitana Mas, para quien el voto en contra voto en contra "va dirigido a corregir el error cuando se incluyeron estas aportaciones que supondrían deformar el proceso".

En el PSPV, José Muñoz ha recalcado que el voto en contra a las propuestas de resolución incluido en el dictamen de la comisión de Hacienda "no es una crítica a la Sindicatura". Muñoz ha censurado que una de las cuestiones incluidas entre las peticiones del PP es una investigación "vaga" contra À Punt. "Parece que los que cerraron la tele ahora encima quieren generar sospechas de ilegalidad en el medio valenciano de referencia", ha incidido el diputado socialista.