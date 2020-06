Catalá, virtual presidenta del PP de València al invalidarse la candidatura de Crespo

El comité organizador del XIII Congreso del PP de València ha proclamado a María José Catalá como única aspirante a dirigir la formación después de invalidar la candidatura presentada por Jesús Crespo, al considerarse que no cumple con los requisitos exigidos.

Catalá, actual portavoz y diputada autonómica, se convierte así en virtual presidenta de los populares de la ciudad de València, puesto que Crespo era el único contrincante que se había postulado frente a ella. El Comité Organizador ha invalidado varios de los avales presentados por el exvicesecretario de Nuevas Generaciones por diferentes razones.

Según las fuentes consultadas, algunas de las personas que lo avalaban no están al corriente de la cuota de la organización, mientras que otros se habían dado de baja hace años. Un tercer grupo no están registrados como militantes en la ciudad de València, con lo que su apoyo no es válido. Por otra parte, las mismas fuentes indican el propio Crespo no consta como afiliado en el cap i casal, sino en Paterna. De hecho, su candidatura estaba apadrinada por el exalcalde de esta localidad, Lorenzo Agustí.