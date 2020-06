Otro rifirrafe entre Dalmau y el sector de Lima aviva la fractura en Podem

Los niveles de tensión se han disparado en Podem a un día para que se cierren las votaciones que decidirán el futuro liderazgo de la formación morada. Un tuit del vicepresidente del Consell, Rubén Martínez Dalmau, abrazando a Pablo Iglesias en un mitin de hace catorce meses y agradeciendo al líder de Podemos la confianza depositada en su candidatura a la Generalitat en 2019, desató un intercambio de mensajes de alto voltaje con miembros de la candidatura de Pilar Lima.

Desde el sector de Un Podem Amb Tu recriminaron al vicepresidente -que arropa a Naiara Davó para encabezar el partido- las críticas al paso al frente que dio Lima en febrero para optar a la secretaría general de Podem. La respuesta de Dalmau generó nuevas reacciones. "Yo mismo ayudé a Pilar a ser senadora cuando me presenté con ella y obtuvimos la mayoría de los votos. Es una gran persona y gran luchadora. Pero ahora mismo tengo claro que debemos asentar liderazgos, y me decanto por nuestra síndic", dijo el conseller.

Dicho comentario condujo a varios reproches de paternalismo por parte de adversarios a nivel orgánico, entre los que destacó uno de la integrante de la dirección estatal de Podemos y miembro del equipo de Lima, Esther Sanz. "Señor vicepresidente, a Pilar Lima la eligieron los y las valencianas. Nadie la "ayudó". La condescendencia con las mujeres en política es prima hermana del machismo. Y no hace falta para defender a ninguna candidata", señaló Sanz.

Dalmau negó haber hablado con condescendencia y acusó a la representante del Consejo Ciudadano Estatal de "crear desavenencias donde no las hay". "Ningún paternalismo; me presente con ella y ganamos. Somos una fuerza feminista que cree en la igualdad material de las mujeres", mantuvo. Sanz le pidió que esté a la altura "aunque sea en los últimos dos días de campaña", a lo que el conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática respondió recordando a la consejera su pasado en EU. "Quizás no lo sepas porque, si no recuerdo mal, militabas entonces en Izquierda Unida. Pero los que éramos de Podemos sabemos que no nos eligieron directamente las valencianas y los valencianos, sino que fue por designación parlamentaria", apuntó Dalmau.

El vicepresidente del Botànic volvió a cuestionar las "formas" de Lima cuando se presentó a liderar el partido cuando "estábamos construyendo un proceso de creación de consensos". "Ahora, en vez de ser más fuertes, estamos mucho más divididos que hace un año. Eso es lo que hace mucho daño", dijo, en respuesta a las críticas del sector de Un Podem Amb tu. Dalmau también negó que Iglesias apoye a Lima. "Él en persona me lo confirmó. Quien diga que tiene el apoyo explícito del Vicepresidente del Gobierno está faltando a la verdad y, lo peor, es consciente de ello", dijo.