El PSPV sigue con su acercamiento a Cs con el apoyo al bono para los sanitarios

El PSPV lanzó ayer otro guiño a Ciudadanos (Cs) en el marco de las estrategias de acercamiento entre ambas fuerzas, al ofrecerse a apoyar una de las medidas estrella defendidas por la formación naranja: la bonificación de las estancias hoteleras para los profesionales sanitarios de toda España en la Comunitat Valenciana. El grupo socialista registró en las Corts una enmienda a la proposición no de ley (PNL) presentada por Cs en la que no solo se muestra partidario de la iniciativa, sino que aboga por extenderla para que beneficie al conjunto de los colectivos de trabajadores considerados esenciales durante la pandemia, así como no solo a los hoteles, sino también a las casas rurales y campings.

Con la enmienda, el PSPV se compromete, a través del Botànic, a instar al Gobierno para que el Imserso bonifique -con los fondos que se ha ahorrado este año- el precio de ese paquete turístico, especialmente a partir del 1 de septiembre, con tal de contribuir a alargar el periodo de apertura de los alojamientos, desestacionalizando el turismo y ayudando a la recuperación de los negocios tras la covid-19.

«Esta tierra es de bienvenida para todo el mundo, especialmente para los que han trabajado», manifestó ayer el síndic del PSPV, Manolo Mata, que calificó el bono de «muy importante para el sector», con el que habría que concretar detalles. En las filas socialistas ven sintonía con Cs y confían en que la propuesta salga adelante hoy en la comisión de Turismo para materializarla a través de una modificación del presupuesto de Turisme C. Valenciana que incluiría el coste de las bonificaciones y el programa.

En el pleno de ayer en las Corts, por otra parte, surgieron reproches y críticas entre los socios del Botànic durante el debate sobre la creación de una comisión especial sobre el sector citrícola, que se aprobó por unanimidad a propuesta de Unides Podem.«Algo hacemos mal cuando no podemos asegurar un precio mínimo que contribuya a la viabilidad del sector», comenzó la exposición la diputada Beatriu Gascó (UP). Más beligerante fue Josep Nadal (Compromís), que propuso llamar a la comisión al ministro de Agricultura, Luis Planas.

El diputado socialista David Calvo respondió enumerando una serie de medidas que el Gobierno ya está adoptando y dijo que el sector está cansado de tanto diagnóstico. Cs vio en el debate un «ajuste de cuentas entre los miembros del Botànic» y una enmienda a la totalidad a la gestión de la consellera de Agricultura.