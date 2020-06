El extraño caso del no-candidato Crespo

La inadmisión de la única candidatura que se había postulado para enfrentarse a Mª José Catalá en la carrera por presidir el PP de València no ha estado exenta de polémica interna. Jesús Crespo registró el mínimo de avales exigido para poder presentarse, 45, pero el comité organizador del XIII Congreso invalidó el lunes la mayoría de ellos por no reunir los requisitos. Crespo, avalado por exaltos cargos del campsismo y exdirigentes del PPCV como Paula Sánchez de León, José María Chiquillo o Mariano Vivancos y próximo al expresidente de NNGG José Luis Bayo -que en 2017 llevó a los tribunales las primarias contra Isabel Bonig-, está dispuesto a plantear batalla. Su padrino político, el exalcalde de Paterna Lorenzo Agustí, presentó ayer un escrito en la sede popular apuntando a la «indefensión» del candidato por considerar que la decisión no se había motivado. Agustí pidió al comité que la justifique de manera detallada para poder impugnarla, amenazando con acciones judiciales.

Fuentes del comité organizador defienden que dicha argumentación se ha remitido dentro del plazo reglamentario de 48 horas. Según la misma, 30 avales anulados corresponden a personas que no están al corriente de la cuota del partido -incluida Sánchez de León o Vivancos- y 4 se dieron de baja hace tiempo o no figuran censados en la ciudad de València. Agustí, en cambio, los vincula a «personas que han militado en sedes de distrito toda la vida». La candidatura también ha aireado una hoja de afiliación del exvicesecretario de NNGG en València fechada en 2006 para negar que no esté censado en la capital. Desde el comité se señala que, según la base de datos interna, éste tiene la afiliación en Paterna, que se ha cumplido escrupulosamente el reglamento y que la desestimación se sustenta en varias razones de peso «claras y evidentes».

Crespo, que abogaba por un giro al centro y por abrir el debate y la democracia interna, registró un pago de 1.800 euros en cuotas pendientes de sus avalistas. Agustí sostiene que algunos dejaron de pagar «molestos con la dirección». Pero en el partido afirman que dichas cantidades no estaban individualizadas y no cubrían la deuda.