Dos mil personas siguen con el virus activo y solo el 4,1 % está hospitalizado

Un total de 2.097 personas siguen con la enfermedad de la covid-19 en activo en la Comunitat Valenciana, pero sólo el 4,1% precisa atención hospitalaria. Un porcentaje que se reduce al 0,5% en el caso de los pacientes que requieren estar ingresados en las unidades de cuidados intensivos (UCI) de los hospitales valencianos, según los datos facilitados ayer por la Conselleria de Sanidad a través de una nota de prensa. Desde el departamento que dirige la consellera Ana Barceló destacaron que la cifra de 2.097 casos activos frente a las 14.037 personas curadas supone que «nueve de cada diez casos de coronavirus ya no está activo en la Comunitat Valenciana».

De las más de dos mil personas que aún padecen la enfermedad, un total de 87 personas han precisado hospitalización (el 4,1% de los casos activos) y once aún siguen ingresadas en las UCI. Por provincias, la de València sigue siendo la que más casos aún acumuila ya que 45 personas siguen hospitalizadas, cuatro de ellas en la UCI. En la provincia de Alicante quedaban menos pacientes hospitalizados, un total de 34, pero más personas que en València, siete en total, seguían ingresadas en UCI debido a la gravedad de su estado. Por último, Castelló sigue sin personas ingresadas en las unidades de pacientes críticos, pero si mantiene a ocho personas hospitalizadas por el coronavirus. Según los datos facilitados por la Generalitat al Ministerio de Sanidad, dos personas han precisado hospitalización hospitalaria durante los últimos sietes y otra ha debido ingresar en la UCI.

De hecho, la pandemia se cobró ayer cuatro nuevas víctimas en la Comunitat Valenciana, entre ellas una persona de una residencia. Tres de los fallecidos se han registrado en la provincia de València y uno en la de Castelló. Alicante no registró ayer ninguna muerte a causa del coronavirus, según los datos de la conselleria.

Sanidad también sumó diez nuevos positivos: uno en Castelló, 4 en Alicante y 5 en la provincia de València en las últimas 24 horas. Un goteo que no cesa: según los datos publicados ayer por el Centro de coordinación de alertas y emergencias sanitarias (CCAES) en los últimos catorce días se han diagnosticado 163 positivos en la Comunitat Valenciana, aunque sólo 23 casos tuvieron fecha de inicio de síntomas en los últimos catorce días y siete en la última semana. Respecto a los profesionales de la sanidad que se han contagiado durante la pandemia, un total de 2.270 ya han recibido el alta pero 499 siguen con la enfermedad en activo. Por último, respecto a las residencias, un total de 41 centros siguen con algún caso positivo. De hecho, ayer se confirmaron cuatro nuevos contagios en residentes, además del fallecido. La Fiscalía mantiene 17 diligencias preprocesales civiles en residencias de la C. Valenciana y una penal, remitida a Gandia. Otras seis penales se han archivado por «falta de concreción de hechos denunciados», en varios por un partido político, o por no haber indicios de delito.