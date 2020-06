Pérez (IVIE) pide a los políticos remar juntos: "Si no, lo pagaremos caro"

El director de investigación del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), Francisco Pérez, ha calificado hoy de"poco realista" considerar que los fondos anunciados por el Gobierno para compensar a las comunidades autónomas sean suficientes para evitar que el déficit se dispare "de manera muy importante" este año como consecuencia de la fuerte caída de ingresos de en torno al 10%.

Dicha circunstancia hace que, para el catedrátrico, en 2020 no tiene "sentido" pensar en medidas fiscales para recuperar el equilibrio presupuestario. En su comparecencia en la comisión de reconstrucción de las Corts, Pérez tampoco comparte algunas rebajas fiscales que no cree justificadas porque se puede aumentar el endeudamiento en una tendencia que "no se puede sostener sin límite temporal" porque podría suponer un castigo de los mercados similar al de la crisis de 2008.

Aunque el director del IVIE ha valorado de forma positiva la respuesta inmediata que las instituciones han dado a la crisis, ha instado a salir del "statu quo" para revisar la eficacia y la eficiencia del sector público, donde ha indicado que son necesarias reformas para adelgazar la administración. Para Pérez, la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana ees "indiscutible" y requiere un acuerdo urgente. "No entiendo por qué no es un tema que se aborde por la vía de la reforma", ha apuntado, antes de mostrarse favorable a la condonación de la deuda que reclama el Consell.

El catedrático se ha dirigido a los diputados de los diferentes grupos parlamentarios para emplazarles a "remar en la misma dirección". "Por favor, póngase de acuerdo", ha rogado, antes de advertir de que, para abordar los desafíos tan complejos a los que nos enfrentamos, "necesitamos una democracia colaborativa". De lo contrario, las posibilidades de "pagarlo caro" son elevadas.

Pérez también ha puesto el foco en la necesidad de "prepararse" para gestionar los recursos que vengan de la Unión Europea, puesto que la mayor parte de esas ayudas exigirán alineamiento con las prioridades europeas y, en ocasiones, condicionalidad. El especialista, representante de la Comisión de expertos de la financiación nombrada por Les Corts, ha incidido en que no habría que esperar a que la Unión Europea "nos lo pague todo" porque no se podrán adoptar iniciativas públicas de calado si no se está dispuesto a aportar recursos.

"Bienvenidos sean si los incentivos europeos nos sirven para remover resistencias internas, porque tenemos mucho miedo a cambiar nuestro status quo, que va más allá de la financiación autonómica", ha alertado el director de investigación del IVIE, ha llamado a mirar "a la cara" las políticas para ver si son efectivas y de estar dispuestos a revisarlas si no lo son. "Esto es una exigencia para todos -ha dicho-, ser realistas y efectivos y a ser posible eficientes, hacer más con menos, o hacer más a partir de lo mismo".

El catedrático también ha pedido hacer autocrítica, porque la crisis ha demostrado que algunos de los servicios no son tan buenos como pensábamos. A su juicio, la bajada del PIB este año se situará entre el 9 y el 10 % y "crucemos los dedos por que no sea más o se desequilibren otros elementos".

Pérez ha calificado de "parche" la puesta en marcha de mecanismos provisionales hasta que se reforme el sistema de financiación como el fondo de nivelación defendido por Compromís, aunque ha dicho que "bienvenido sea". El experto ha defendido que debe atajarse uno de los problemas de la economía valenciana, el peso de las microempresas y pymes, para llegar a una mejor combinación con el peso de las grandes empresas, a tiempo que ha abogado por ayudar a las empresas a mejorar "solo si son viables". El director del IVIE, igualmente, mostrado partidario de revisar los presupuestos de la Generalitat porque algunas prioridades del pasado ya no lo son ahora y no se podrá hacer "de todo" y con menos recursos.

La siguiente intervención en la comisión de reconstrucción, portagonizada por la comisionada de la Generalitat para la Estrategia Valenciana de Inteligencia Artificial, ha estado marcada por los intentos de Vox y el PP de desacreditar su labor, arrojando dudas sobre los trabajos desplegados en materia de ciencia de datos en el ámbito de la lucha contra el coronavirus. José María LLanos (Vox) ha cuestionado el "sesgo ideológico" adoptado por la comisión, mientras que el PP también ha cuestionado la labor altruista de la experta y los resultados de las encuestas diseñadas por el equipo de Oliver.

Por sup arte, el doctor en Trabajo Social Víctor Giménez Bertomeu ha puesto el foco en la brecha digital que ha complicado el acceso de los vecinos a las ayudas de la administración y el transcurso del propio confinamiento. Giménez ha censurado que los servicios sociales de los ayuntamientos han afrontado la crisis en desventaja y sin estar preparados con medios suficientes. El experto ha puestola atomización de las ayudas de la Generalitat y las instrucciones a menudo contradictorias como cuestiones a corregir, a tiempo que ha denunciado que los consistorios se encuentran con un muro para atender a los inmigrantes sin papeles que llaman a la puerta de los ayuntamientos. "Son personas que llaman a la puerta de ayuntamientos. ¿Qué vamos a hacer con ellas?", ha preguntado a los diputados.