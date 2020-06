La revisión del Gobierno eleva en casi 1.200 las muertes por coronavirus en España

El Ministerio de Sanidad culminó ayer al fin la esperada actualización de las cifras de muertes por coronavirus en España desde el inicio de la pandemia. Tras esta revisión, el total acumulado se eleva hasta los 28.315 fallecidos, 1.179 más que los contabilizados en el balance facilitado el día anterior, según informó ayer el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. El dato había permanecido prácticamente congelado en 27.136 decesos durante dos semanas, a la espera de verificar caso por caso las notificaciones realizadas cada una de las comunidades autónomas desde que se cambió el sistema de recuento el pasado 11 de mayo.

La mayor parte de esas 1.179 personas de más corresponden a fallecimientos acaecidos en semanas anteriores que no habían sido contabilizados correctamente. Así, en los últimos 14 días sólo se han producido un total de 182 muertes en España, con una tendencia claramente descendente. Y en los últimos siete se han producido 40 fallecidos. Por días se han distribuido así: 9, 6, 8, 7, 5, 3 y 2 en la última jornada. «Nunca ha habido voluntad de ocultar muertes, sino errores que se han ido corrigiendo en la que medida que ha ido siendo posible», aseguró Simón.



Más de 15.000 en el limbo

La actualización no despeja, sin embargo, todas las dudas. El abismo entre los 43.900 fallecidos contabilizados por el registro de exceso de mortalidad (Momo) desde el pasado 4 de marzo y los 28.315 no se podrá resolver hasta dentro de unos meses. No es posible saber por el momento si esas más de 15.000 muertes de diferencia son todas atribuibles al coronavirus o a otras causas, como por ejemplo, el miedo de algunos pacientes con patologías graves a acudir a los hospitales durante la pandemia, según Simón. En la estadística de Sanidad sólo se incluyen los fallecidos con disagnóstico a través de la prueba PCR.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa informó por su parte que desde el 11 de mayo en España ha habido 34 brotes, de los que solo quedan activos nueve. Tanto unos como otros «están bajo control». En los brotes han resultado infectadas un total de 982 personas. Nueve han ocurrido en mataderos, ha habido casos de temporeros que fueron a trabajar a Francia, en residencias, fiestas, entornos sanitarios y uno en una granja de visones en Teruel.

Ahora se llevan a cabo unas 40.000 PCR al día, el cuádruple que al principio de la epidemia, lo que permite detectar un porcentaje mucho más alto de casos que entonces, pese a lo cual el número de contagios sigue a la baja. Ayer se reportaron 154 en toda España.

Con la pandemia remitiendo por el momento, Illa admitió ayer que en la segunda semana de abril el sistema sanitario español estuvo en «altísimo riesgo de colapso». En aquellos días, más de 40.000 personas estaban ingresadas por covid, 5.500 en UCI. El ministró informó de que ahora hay 1.682 personas en hospitales y 312 en las unidades de cuidados intensivos.