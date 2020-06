La ajustada victoria de Lima obliga a una unidad desconfiada en Podem

Entró entre aplausos y se marchó del mismo modo. Pilar Lima no terminaba de asimilar ayer que era la nueva coordinadora general de Podem en la C. Valenciana. Era la segunda vez que se presentaba (la anterior vez, en 2017, perdió frente a Antonio Estañ) y ayer 38 votos le dieron la victoria. Menos de medio centenar de votos respecto a la actual síndica del partido en las Corts, Naiara Davó, que dejan un consejo ciudadano valenciano partido por la mitad: 14 miembros de la candidatura de Lima y otros 14 de Davó; 2.206 votos para la coordinadora y 2.168 para la síndica. El tercer candidato, Fernando Navarro, obtuvo 560 votos. Por eso, el mensaje de Lima ayer fue claro: «unidad y pluralidad».

La coordinadora, afín a Pablo Iglesias, garantizó que «arropará» tanto a Davó en su labor como portavoz del partido en las Corts como al vicepresidente segundo Rubén Martínez Dalmau, quien se decantó públicamente por Davó y con quien Lima ha tenido algún que otro encontronazo. Todo eso es «pasado» para Lima porque ahora toca «ir juntos» y diseñar «un Podem amable, simpático, donde nos podamos reir».

Sin embargo, Lima también deslizó ayer algunas claves de lo que será su mandato en el partido. Como ha repetido durante toda su campaña «Un Podem amb tú», el protagonismo debe volver a ser de las bases y las tareas de portavoz e interlocutor ahora serán de todos y no solo de Dalmau. «El vicepresidente es un compañero de Podem y aquí hay mucho talento. Buscamos una portavocía coral, no solo a través de un interlocutor», señaló ayer Lima.

Esta declaración de intenciones es otra prueba más de la tensa relación entre Lima y Dalmau, más que evidente en las últimas semanas con sucesivos mensajes en redes sociales. Ayer no gustó que el vicepresidente segundo felicitara a Lima y a Davó por igual. Tampoco gustó que la candidatura de la síndica reste valor a los resultados al asegurar que es un «empate técnico». Lima se encargó de desmentirlo en la rueda de prensa: «Es un resultado oficial», aseguró, pese a que el órgano interno de antifraude del partido está recontando los votos a petición de Davó.

En el equipo de la nueva coordinadora garantizan que tanto el vicepresidente como la síndica permanecerán en sus cargos, pero recuerdan que esa decisión es del partido por lo que en caso de tener una relación poco fluida, sus cargos podrían ser sometidos al criterio de la ejecutiva. Pero, por ahora, la versión oficial y la intención de Lima es «remar juntos hacia el mismo lugar» con un proyecto «donde no hay lugar a la ruptura».

De hecho, consideran que es beneficioso que haya tres personas para abarcar los tres espacios donde está presente Podem. Se replica el modelo de Madrid, donde Pablo Iglesias ostenta una vicepresidencia; Pablo Echenique es el portavoz en el Congreso y en la secretaría general, si bien es Iglesias quien la dirige, es sobre Rafa Mayoral en quien recae todo el peso.

La distancia entre ambos bloques quedó también patente ayer con la ausencia de cualquier persona ajena a Lima. Nadie del entorno de Dalmau, Davó o Navarro estuvo en La Morada. Solo el núcleo más cercano de Lima, entre ellos el Director General de la Inspección del Trabajo, Héctor Illueca y la Directora General del Instituto de la Juventud, Maria Teresa Pérez, quien resultó la más votada de la lista.

Las dos figuras clave de su lista ostentan cargos estatales que les mantienen alejados de la realidad valenciana y miembros de su lista forman parte de la corriente anticapitalista de Podem lo que también podría condicionar la gestión de Lima. En su entorno se espera poder formar una ejecutiva de confianza y no mixta para no crear más conflictos internos pero, una vez más, en el lado de Davó se espera justo lo contrario: huir del frentismo y formar una directiva donde ambas sensibilidades confluyan.

Por ahora, las hostilidades no han dejado de crecer. Ayer, Àngela Ballester, que se presentó con Moreno en la lista, lanzó un mensaje en sus redes sociales minutos después de que terminara la rueda de prensa. «No hace falta decir que si pierdes te vas, y tampoco hace falta decir que has ganado cuando no has ganado. Es sencillo. Pero no, hay quien no sabe», dijo, en referencia a la poca ventaja obtenida por Lima.