Bravo sobre el regreso del funcionariado: "Estaba previsto hace mes y medio"

La consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Gabriela Bravo, ha pedido las conselleries de Agricultura y Economía que "actúen con responsabilidad" y implementen ya las medidas necesarias para el regreso de las plantillas a su puesto de trabajo de forma segura y, aunque sin citarlas expresamente, ha acusado a estos departamentos de no haber hecho los deberes.

Bravo ha roto hoy lunes su silencio después de que al menos dos departamentos (el de Agricultura y Economía) se han rebelado ante el decreto de Función Pública del pasado viernes (aprobado por el pleno del Consell) que establecía la vuelta al trabajo presencial del cien por cien del funcionariado coincidiendo con el levantamiento del estado de alarma y la fase de nueva normalidad en la que ha entrado la Comunitat Valenciana. Estas conselleries han dictado sus propias instrucciones en las que mantiene por prudencia la modalidad del teletrabajo en tanto en cuanto no se reunan los distintos comités de salud laboral y se aprueben los planes de contingencia que aseguren una vuelta segura al puesto de trabajo de la totalidad del personal. Los citados departamentos, ambos gobernados por Compromís, acusan a Bravo de improvisación y no de haber sido consultados.

Bravo ha afirmado en declaraciones a los medios de comunicación que el regreso al puesto de trabajo estaba ya previsto en la orden de desescalada del funcionariado hecha pública el once de mayo: "Me sorprende que mes y medio despúes no se hayan adoptado las medidas para el regreso del personal", ha indicado. Ha negado "improvisación" y ha apuntado que "alguien no ha ejercido su responsabilidad".

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, también se ha referido a este asunto al ser preguntado en una rueda de prensa sobre el malestar de los sindicatos por la resolución de Función Pública. Puig ha respaldado a Bravo al subrayar que el trab ajo presencial estaba previso hacerlo cuando se entrara en la nueva normalidad. "No tiene por qué haber problemas". Ha matizado que si alguna conselleria tiene alguna cuestión esencial "se atenderá".

