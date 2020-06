Emoción en el primer AVE de Madrid

La Comunitat Valenciana estrenó ayer la nueva normalidad con el fin a las restricciones de movilidad y la apertura de las fronteras con la Unión Europea. La estación Joaquín Sorolla recibió los primeros trenes procedentes de Madrid y Barcelona, y el aeropuerto de Manises fue la puerta de entrada de turistas holandeses que iban en busca de las playas de la Marina Alta. Pese al levantamiento de la restricción de movimiento, no hubo grandes éxodos en las carreteras y el tráfico fue fluido tanto para salir de las grandes ciudades como en las cercanías de las playas.

En la estación del AVE y trenes de larga distancia Joaquín Sorolla se vivieron momentos de mucha emoción. El primer AVE procedente de Madrid tras el levantamiento del estado de alarma llegó cargado de historias personales duras, marcadas por la separación. Muchos valencianos que trabajan en Madrid aprovecharon la primera oportunidad para reencontrarse con sus familias y parejas.

La valenciana Paloma Fabado reconoció tras fundirse en una abrazo con sus familiares (que la esperaban con una pancarta de bienvenida) que lo ha pasado mal durante el confinamiento. «Trabajo como enfermera residente en un centro de salud de Madrid y en el hospital Gregorio Marañón. Para mí ha sido muy duro no poder venir en este tiempo por lo que estaba viviendo en el trabajo. He sentido mucha impotencia, sobre todo al principio cuando trabajamos sin EPI (equipos de protección individual). Me llegué a contagiar, pero ya lo superé. Ahora necesito desconectar porque he estado todo el rato trabajando», confesó. Paloma Fabado lleva un año viviendo en Madrid, aunque su familia está en Valencia.

Natalia Sánchez tenía marcado en rojo el 21 de junio desde hace semanas ya que estaba deseando reencontrarse con su novio valenciano. «Yo soy de Madrid. Lo más duro de estos meses ha sido no poder ver a mi novio. Todo los días miraba cuándo podría venir y en cuanto dijeron que el 21 de junio me compré el billete», afirmó Natalia.

Carlos S. es un valenciano que trabaja en Madrid. «Es la primera vez que puedo venir desde la declaración del estado de alarma. Me pilló en Madrid trabajando. Lo primero que voy a hacer es comerme una paella», apuntó.



Viajes a Madrid y Barcelona

De forma paralela, muchos viajeros esperaban el tren para poder viajar a Madrid o a Barcelona. Al escritor valenciano Luis García la pandemia le pilló en las Islas Canarias promocionado su libro de autoayuda «El juego de la vida es fácil». «Cuando vi que iban a decretar el estado de alarma me vine a Valencia con mis padres. Yo normalmente vivo entre Estonia y México, pero ahora estoy promocionando el libro. Al menos me he librado de estar tres meses encerrado en Canarias», declaró. Luis García tomó el AVE con destino a Madrid, aunque su intención es volar en los próximos días a Estonia. «Me voy a Estonia, que a nivel de la pandemia está mejor que España porque no tienen tantas relaciones sociales como nosotros», indicó. El escritor aseguró que no le preocupa pasar unos días en Madrid a pesar de la incidencia que la pandemia ha tenido en la capital de España.

Elena M. cogió ayer el AVE a Madrid para visitar a su madre a la que lleva sin ver desde septiembre. «Vivo en València, pero soy de Madrid. Mi madre cumple el sábado 86 años y allí lo ha vivido mal. Ha estado muy aislada. Mis hermanos le llevaban la comida, pero ella estaba sola. Yo tenía el viaje para ir el 11 de marzo, pero cuando vi lo que estaba pasando lo cancelé».

Algunos valencianos cogieron ayer el AVE en busca de oportunidades de trabajo. «Voy por una entrevista de trabajo y para ver a mi pareja que es de allí. No la he podido ver desde el 11 de marzo», precisó David González. Ayer también aprovecharon para volver a la capital de España algunos funcionarios que estaban teletrabajando desde la Comunitat Valenciana. «Yo durante todo este tiempo no me he movido de Dénia, pero mañana comienza en Madrid el trabajo presencial de los funcionarios. Yo normalmente vivo en Madrid, pero me pilló aquí», afirmó una funcionaria que pidió mantener el anonimato. «Todo este tiempo he estado trabajando lo que he podido. Los pocos familiares que tengo están allí en Madrid», añadió la funcionara.



Situaciones rocambolescas

Otras personas han vivido situaciones más rocambolescas. La camarera Jennifer Sánchez llegó en marzo con su perro para una estancia corta y se tuvo que quedar. «Yo estaba en València de paso. Vine de Barcelona en marzo para pasar unos días con una amiga y me quedé atrapada. Ahora vuelvo a casa», manifestó. Sánchez apuntó que trabaja en Barcelona en un bar. «Ahora no sé si tendré trabajo. Vuelvo el primer día que puedo. Mi pareja está allí en Barcelona y no lo he visto en tres meses».

La situación en el aeropuerto de Manises era mucho más tranquila. Manises recibió a las 15.05 horas de la tarde a los primeros turistas extranjeros que llegan a València desde la declaración del estado de alarma. Los viajeros cargados con maletas y con dirección a las playas del sur de Valencia y el norte de Alicante pasaron un control de temperatura y tuvieron que informar a las autoridades de dónde van a estar los próximos días. El vuelo, operado por Transavia, partió del aeropuerto de Ámsterdam sobre las 12.40.

En el pasaje también había trabajadores españoles que se han quedado atrapados en Ámsterdam y estudiantes extranjeros que se fueron en marzo y vienen a acabar el curso, según explicaron. Algunos valencianos volaron el viernes desde Manises a Ámsterdam ya que para entrar en Países Bajos no había restricciones y volvieron ayer.

El holandés Martin K. llegó con su mujer para pasar uno días en la Marina Alta. «Venimos a nuestra casa de Calp. Nos vamos directos para estar cinco días», señaló.