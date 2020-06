El aire acondicionado del Prop 2 colapsa el segundo día del retorno del funcionariado

El sindicato CSIF ha denunciado esta mañana un fallo en el sistema de climatización del edificio Prop 2 de Valencia, que alberga la Agencia Tributaria Valenciana y dependencias de Conselleria de Educación y de Hacienda, que ha provocado que en el segundo dìa de vuelta al trabajo presencial del funcionariado el edificio se encuentre sin aire acondicionado.

En un comunicado, la central sindical ha avisado de que en el segundo día de la "imposición" del trabajo 100% presencial a los empleados públicos se ha colapsado y estropeado un sistema de climatización que ya arrastraba deficiencias sin subsanar.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) explica que ha pedido en numerosas ocasiones la renovación de la climatización en este edificio, que, en teoría, estaba prevista para este año. Una advertencia que reiteró el pasado 29 de mayo cuando alertó de posibles fallos en el sistema e incluso alertó del posible colapso.

CSIF lamenta las prisas de Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública en imponer la incorporación presencial del 100% de trabajadores de la administración pública sin haberlo comunicado con antelación, sin negociar, sin ofrecer una información detallada de las medidas de seguridad adoptadas para reducir el peligro de contagio y sin permitir que el personal de grupos de riesgo pueda seguir teletrabajando. Para el sindicato esta insistencia de Justicia en no combinar el teletrabajo con la labor presencial se ha sumado la falta de una revisión exhaustiva de las instalaciones."Una clara demostración de esta última circunstancia ha sido el colapso hoy de la refrigeración en el Prop 2, un edificio en el que desarrollan su labor más de 200 empleados públicos y por el que pasan decenas de usuarios cada día", añaden.

El sindicato advierte del calor en el interior del edificio y recuerda que la normativa en seguridad laboral establece que la temperatura no puede superar los 27 grados en los recintos de trabajo. CSIF subraya que las deficiencias en la climatización también se producen en otros centros, por lo que el retorno presencial del 100% de las plantillas puede agravarlas al no haberse producido el mantenimiento necesario. Según explicaron las medidas de protección frente al contagio incluyen la apertura de ventanas para ventilación natural, una circunstancia que fuerza el rendimiento de los equipos de climatización, y en algunos casos, como el del Prop 2, puede conllevar su avería.

Más información del coronavirus y la actualidad en Valencia

ÚLTIMA HORA: Últimas noticias del coronavirus en Valencia y la nueva normalidad

Cierre total de las playas valencianas para evitar aglomeraciones en San Juan

Detectan un brote de coronavirus de 6 positivos en una empresa de Rafelbunyol

Los 49 municipios valencianos con casos positivos en la última semana

Economía y Agricultura rechazan que sus funcionarios vuelvan ya al trabajo presencial

Quince castillos simultáneos para ayudar a las pirotecnias valencianas

Golpe al blanqueo del narcotráfico tras precintar un gimnasio en Quart de Poblet