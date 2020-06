Nyno Vargas pone voz a la campaña de concienciación en los jóvenes de Sanitat

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha lanzado una campaña dirigida al público joven con la que pretende prevenir los riesgos de contagio de coronavirus una vez alcanzada la "nueva normalidad".

El cantante valenciano Nyno Vargas pone voz e imagen a un vídeo en el que se apela a la prudencia y a la necesidad de continuar siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias para evitar riesgos innecesarios.

A través de la música rap y con un lenguaje cercano para los más jóvenes, la campaña advierte bajo el lema "Si la lías, nos la lías a todos" de que es fundamental seguir manteniendo la distancia social, hacer un buen uso de la mascarilla y utilizar el gel desinfectante para prevenir el contagio, porque el virus todavía continúa activo.

En esta línea, la consellera Ana Barceló ha querido insistir en que "es necesario que los más jóvenes tomen conciencia de la gravedad de la situación que todavía hoy estamos viviendo".

Por eso, ha añadido, "tenemos que seguir combatiendo el virus con todas las herramientas que contamos para hacerlo y una de ellas es, sin duda, la solidaridad con los demás".

Barceló ha recordado que "todas y todos podemos y debemos asumir nuestra responsabilidad para evitar contagiar a personas cercanas, más vulnerables, que, en caso de contagio, pueden incluso llegar a perder la vida".



El Consell de la Joventut denuncia la mala imagen dada del colectivo como "culpable de los rebrotes"

Ante la publicación de la nueva campaña de la Conselleria de Sanitat para prevenir los contagios, dirigida exclusivamente a las personas jóvenes, el Consell Valencià de la Joventut denuncia la imagen que se da del colectivo como culpable de los posibles rebrotes por coronavirus. Según su presidenta, Pilar Blasco, no hay "ningún informe público" que avale "esa criminalización" que se hace hacia la juventud. "Se da una imagen negativa de las personas jóvenes como causantes de los contagios cuando no existe ningún estudio por edades ni otras campañas dirigidas exclusivamente a otros tramos de edad", explica Blasco. Además, la presidenta del Consell Valencià de la Joventut explica: "sí que podemos encontrar otros informes que confirman que las personas jóvenes han sido quienes más se han ofrecido voluntariamente a ayudar durante la cuarentena".

Asimismo, Blasco también apunta: "hemos propuesto a la Conselleria de Sanitat trabajar conjuntamente para dar un mensaje adecuado hacia la juventud y no hemos tenido respuesta". Según el Consell Valencià de la Joventut, "es clave" tener en cuenta "todos los parámetros que caracterizan las personas jóvenes" para no dar una "imagen negativa" de sus "acciones y capacidades". "No podemos dejar que los mensajes que se lanzan sean adulcentristes si queremos que la juventud tenga un papel relevante en la sociedad, por eso queremos ofrecemos nuestra colaboración a la Conselleria de Sanitat para futuras acciones y campañas", expuso Pilar Blasco.

