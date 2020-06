Davó mantiene el pulso al insistir en un «triunfo compartido» y Madrid confirma la victoria de Lima

La síndica de Podemos en las Corts, Naiara Davó, admitió ayer que no hay revisión posible del resultado que dio la victoria el pasado fin de semana a la diputada Pilar Lima en la pugna por la liderazgo del partido por un ajustado margen de votos, 28 en concreto.

La secretaría de organización estatal ha comunicado a Davó que no se va a realizar una revisión del resultado como pedía la síndica desde que se conoció que Lima sería la nueva coordinadora general del partido, por lo que confirma el triunfo de Lima. No se va a producir esa revisión porque el partido ya tiene un proceso anterior a la votación de detección de posibles fraudes por lo que no cabe revisar el resultado. «No ha lugar», admitió ayer Davó en una rueda de prensa en València.

Davó asegura que ya felicitó a Lima por teléfono cuando se conocieron los resultados y añade que fue de las primeras en hacerlo, aunque en el entorno de Lima no confirman que esta llamada se haya producido. Con todo, Davó insistió ayer en que se produjo una «victoria compartida» por lo que considera que los afiliados han lanzado un mensaje a las dos candidatas a dirigir Podem de que tienen que trabajar unidas.

Pero los rescoldos de la batalla no se han apagado y las relaciones parecen lejos de recomponerse. Davó insistió ayer en usar términos que molestan al entorno de Lima como que la victoria es compartida, hay un empate técnico o que nadie ha perdido.

Los más cercanos a Lima aseguran que se trata de una pataleta y que mientras Davó insista en usar esas expresiones o en la convocatoria de ruedas de prensa al margen del partido, como ayer, está demostrando debilidad y no ayuda a coser Podem.

Llamamiento a la unidad

La síndica hizo un llamamiento a que se trabaje por un partido para el 90 % de los inscritos, porque no tendría sentido tenerlo para menos de la mitad, y también a que eso se refleje en la forma de organizarse para consolidar el partido, lo que es un mensaje a Lima para que trabaje por la unidad. La exsenadora ha logrado el 44,7 por ciento de los apoyos mientras que la síndica recibió el 43,9 %, remarcó ayer Davó, mientas la diferencia en el consejo ciudadano es del 0,7%. El día antes, Lima ya había dicho que comienza una nueva etapa y que es momento de unidad porque «la pluralidad dentro de la unidad dará fuerza a Podem». Con todo, en el entorno de Lima molestó que ayer Davó convocara una rueda de prensa en la sede autonómica junto a miembros de su candidatura cuando el proceso ya ha acabado. Fuentes cercanas a Lima aseguraron que ya no existe un proceso de dos candidaturas abierto sino que ahora es Davó la que se está enfrentando al partido. E

El malestar ha aumentado porque en la rueda de prensa de ayer, en la que Davó compareció para hablar sobre el resultado acompañada de miembros de su candidatura como los diputados en las Corts Irene Gómez y Ferran Martínez y el concejal de Manises Rafael Mercader, no se había avisado al partido de que se utilizaría la sede, algo que desconocía incluso la persona que trabaja en ese local, según señalaron.

Una suma de liderazgos

Mientras, la portavoz parlamentaria cree que se inicia una etapa en el que Lima en el partido se suma al liderazgo de Rubén Martínez Dalmau en el Consell y al de ella en las Corts porque el orgánico era el espacio que quedaba por construir, ya que Podem lleva más de un año dirigido por una gestora. Además, Davó añade que ha pedido una reunión para diseñar una hoja de ruta conjunta que se celebrará en breve.

A su juicio, el vicepresidente segundo del Consell, Rubén Martínez Dalmau (quien apoyó la candidatura de Davó) no sale debilitado de esta Asamblea, porque los resultados reconocen el trabajo de este año y que hay capacidad para el trabajo conjunto.