La Fiscalía archiva todas las denuncias políticas contra la gestión en residencias

Las querellas que han interpuesto desde partidos políticos por la gestión de las residencias de mayores de la Comunitat Valenciana y su presunta responsabilidad en la muerte de, hasta ahora, 562 residentes no van a tener consecuencias penales. Al menos, por ahora. Así se desprende de la última comunicación de la Fiscalía General del Estado que actualiza el estado de las investigaciones -civiles y penales- que el Ministerio Público mantiene abiertas para esclarecer si la mala praxis ha influido en las cifras de muertos de la pandemia entre residentes. Según esta actualización, de todas las denuncias presentadas por la vía penal, solo continúa su trámite una remitida a la sección territorial de Gandia, al tratarse de una querella referente a una residencia gandiense.

El resto, incluidas todas las presentadas por partidos políticos, han sido archivadas. En concreto, una de ellas presentada ante la Fiscalía Provincial de Castelló se ha archivado «por falta de concreción de los hechos».

La Fiscalía no ha hecho público qué partido político ha presentado en concreto estas denuncias aunque en otras fiscalías provinciales se han tumbado varias presentadas por el grupo político Vox que además eran «genéricas», lo que incluso le había costado a la formación la reprimenda del Ministerio Público.

Por lo que respecta a las investigaciones pre-procesales que abrió la Fiscalía para controlar la situación en varias residencias con una acumulación inusual de fallecidos, solo siguen vivas 16, una menos que la semana pasada y no se ha abierto ninguna nueva en los últimos siete días.

De hecho, y según el Ministerio Público está previsto el archivo de algunas de estas diligencias en los próximos días ya que hay centros «en los que no se ha advertido ninguna deficiencia en la actuación de la residencia».

«La cosa va bien»

La fiscal coordinadora de la sección Civil de Valencia, Ana Lanuza, explicaba precisamente esta semana que «la cosa va bien y en algunas residencias ya no se registra ninguna defunción» y se iban negativizando muchos casos. Según los últimos datos facilitados por la Conselleria de Sanidad, todavía hay 13 residencias en toda la C. Valenciana que tienen algún caso activo y ocho de ellas siguen «intervenidas» por la administración para garantizar que la situación no empeora. Se trata de dos centros en Alicante y seis en Valencia. Las residencias de Castelló ya están libres de covid-19 desde esta semana.