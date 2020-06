El Síndic alerta de que el reparto del dinero a las universidades sigue criterios de 2010

El Síndic de Comptes de la Comunitat Valenciana, Vicent Cucarella, advierte de que, la falta de aprobación de un plan de financiación plurianual para las universidades públicas valencianas «ha supuesto una carencia muy significativa» para estas instituciones de educación superior, «al no disponer del necesario instrumento para realizar una planificación estratégica a medio y largo plazo».

Así se refleja en el informe de fiscalización que ha realizado la Sindicatura de Comptes con la finalidad de «analizar el grado de implementación de la contabilidad analítica en las universidades públicas de la Comunitat Valenciana, respecto del curso académico 2017-2018, de acuerdo con un programa de trabajo común acordado entre el Tribunal de Cuentas y los Órganos de Control Externo autonómicos», explica la entidad.

El estudio se ocupa, así pues, de la Universitat de València, la Universitat Politècnica de València, la Universitat d'Alacant, la Universitat Jaume I de Castelló y la Universidad Miguel Hernández de Elx.

Una de las cuestiones que aborda el documento es el modelo de financiación del sistema universitario valenciano. Sobre este tema, hace notar que "no hay un modelo de financiación en vigor" de las universidades públicas, pues el último Plan de Financiación Plurianual de estas se aprobó en septiembre de 2010. Actualmente, la Generalitat ha creado un grupo de expertos en financiación universitaria, que se ha constituido formalmente, para proponer un nuevo modelo de financiación plurianual.

El síndic recuerda que estaba previsto que el modelo tuviera vigencia en el periodo 2010-2017, «aunque no se aplicó en ninguno de estos ejercicios, y desde 2013, por efecto de un ajuste del gasto público, las universidades públicas valencianas reciben una transferencia ordinaria inferior a la que les correspondía hasta entonces». Además, observa que «los criterios de reparto actuales han quedado desfasados respecto al volumen o coste de prestación del servicio público de cada universidad». «Baste decir -apunta- que se siguen utilizando los criterios de proporcionalidad determinados en 2010, hace más de diez años, para repartir una cantidad de fondos limitada».

Igualmente, enfatiza que, «al no contar con un modelo de financiación ordinaria de las universidades en vigor, no existen criterios e indicadores de reparto y se sigue asignando una misma cantidad a cada universidad y esta solo se revisa para dar cobertura a algunos costes, no todos, inducidos por normativa ajena a la universidad». Las universidades públicas disponen de un modelo de contabilidad analítica aprobado por la Intervención General de la Administración del Estado.