- Los casos positivos se disparan al multiplicarse por diez en un solo día

Los nuevos casos positivos de coronavirus en la Comunitat Valenciana se han multiplicado por diez en las últimas veinticuatro horas al pasar de 4 contagios contabilizados el domingo a 39 confirmados el lunes. La radiografía diaria de la pandemia que ofrece la Conselleria de Sanidad parece reflejar los dos últimos brotes registrados en Castelló y Rafelbunyol ya que los 39 nuevos positivos se han registrado 16 contagios en la provincia de Castelló (que coinciden con la cifra del brote confirmado el lunes, aunque Sanidad no aclaró este extremo en su nota); otros 14 casos en la provincia de València (cifra que también coincide con los positivos de Rafelbunyol) y 8 en la provincia de Alicante. Sanidad también informó ayer de un positivo no asignado a ninguna área sanitaria (una persona desplazada) y suma «otros cuatro no asignados anteriores». De esta manera, la cifra de contagiados en la Comunitat Valenciana desde el inicio de la pandemia asciende a 11.582 personas.

La Comunitat Valenciana también registró ayer dos fallecidos por lo que la cifra de defunciones relacionadas con la covid-19 asciende a 1.475 personas. Las muertes se han registrado una en la provincia de València y la otra en la de Alicante.

Intervención policial en Castelló



Sobre el brote detectado en Castelló, en el que se rastrea a un total de cien contactos para evitar que se extiendan los contagios de manera descontrolada, ayer trascendió que la Policía Local de Castelló llegó a disolver la fiesta en la que se contagiaron dieciséis personas, tras las llamadas de vecinos que alertaban de los ruidos y del incumplimiento de las medidas de seguridad. El rastreo de nuevos casos también se ha extendido a la barriada Casa de Brevas, junto a Castalia, donde residen otros asistentes a la fiesta donde se produjeron los contagios.

Al nuevo brote de Castelló se refirió ayer el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, quien aseguró que «tenemos que acostumbrarnos a esta situación. Habrá brotes en todo momento porque hay más movilidad» y destacó que «lo más importante es la detección precoz y la capacidad de detección y de aislamiento y confinamiento de las personas para pasar esa cuarentena y tener la seguridad de que no hay nuevos contagios».

Respecto al resto de datos de la evolución de la pandemia en la Comunitat Valenciana, la Conselleria de Sanidad redujo de 2.099 a 314 los casos activos por coronavirus. Una drástica caida que Sanidad achaca a que «Salud Pública está llevando a cabo una revisión y actualización de las bases de datos de todos los casos que se detectaron en los momentos álgidos de la onda epidémica, antes del 11 de mayo, cuando cambió el procedimiento» de notificación al Ministerio de Sanidad.

Así, según Sanidad, «tras revisar las altas epidemiológicas Salud Pública constata que el número total de altas en la Comunitat Valenciana asciende a 16.624 (en la actualización del lunes las altas de pacientes afectados por la covid 19 ascendían a 14.728).

En las últimas veinticuatro horas también han tenido que ser ingresadas por coronavirus en los hospitales tres personas por lo que la cifra aumenta a 60 pacientes de los que siete permanecen en la unidad de cuidados intensivos (UCI), según Sanidad.

