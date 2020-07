Las inyecciones de liquidez no evitan el aumento del déficit de la Generalitat

La Comunitat Valenciana presentó un déficit de 466 millones de euros al cierre del pasado mes de abril. Solo Madrid registró una cifra más alta (650 millones), según los datos de ejecución presupuestaria elaborados y publicados ayer por el Ministerio de Hacienda. La valenciana es una de las cuatro comunidades que cerró abril con un saldo negativo (Andalucía y Navarra son las otras dos). La fotografía general es bastante mejor que hace un año, cuando doce de las 17 autonomías mostraban números rojos.

No sucede así en el caso valenciano. El déficit público en abril de 2019 era de 404 millones. Se ha registrado por tanto un aumento del 15 %. Ello, a pesar de que la emergencia sanitaria por la covid-19 ha provocado un adelanto de los ingresos del sistema de financiación autonómica para hacer frente a los gastos así como aportaciones extraordinarias.

La Conselleria de Hacienda destacó ayer que la Comunitat Valenciana ha registrado un aumento de los ingresos de un 3,4 % respecto al año anterior, gracias a los anticipos, la actualización de las entregas a cuenta y las transferenciss estatales por la pandemia, como el fondo extraordinario y el Plan de Vivienda. Estas aportaciones han compensado la caída de ingresos por los impuestos transferidos y las tasas del juego.

El departamento de Vicent Soler subrayó asimismo que el crecimiento del gasto en la Comunitat Valenciana ha sido inferior a la media de las comunidades, a pesar del «importante» incremento en sanidad y en prestaciones sociales.

La explicación es una forma de remarcar la difícil situación financiera de la C. Valenciana, ya que a pesar de que el esfuerzo sanitario por la covid-19 no ha sido tan alto como en otras comunidades y de que los ingresos del Estado han aumentado, el agujero en las cuentas continúa creciendo, algo que no pasa en otros territorios, que han revertido la tendencia a los número rojos.

En general, el balance de las 17 comunidades es de un superávit de 231 millones en abril, cuando el resultado total hace un año era de déficit (2.714 millones). La C. Valenciana, sin embargo, no puede seguir esa tónica general.

Los datos aportados ayer por el ministerio incluyen el desglose autonómico del gasto sanitario por el coronavirus, de acuerdo con la información entregada por los territorios. Este fue de 217 millones (0,21 % con respecto al PIB) en la C. Valenciana.

En total, el déficit del Estado alcanzó hasta mayo los 32.251 millones de euros, una cifra que duplica la del mismo periodo del año pasado (15.556 millones) por la emergencia sanitaria y que equivale al 2,88 % del PIB, frente al 1,25% del año pasado.

El ministerio achaca el comportamiento del déficit del Estado a la caída de la actividad por el confinamiento «necesario para combatir la pandemia», lo que ha provocado un descenso de los recursos del 10,6 %.

Asimismo, el aumento del déficit estatal también se debe a las medidas adoptadas por el Gobierno para mitigar los efectos sociales, económicos y laborales de la crisis, que conllevan un aumento de los gastos del 10,8 % hasta mayo.

