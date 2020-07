Sandra Gómez agita al socialismo al romper el tabú de cuestionar la monarquía

El día de la abdicación de Juan Carlos I, un grupo de Joves Socialistes se reunió en la plaza del Ayuntamiento de València con banderas republicanas. De ese espíritu (que los mayores no suelen exhibir en público) ha bebido la ahora secretaria general del PSPV de la ciudad y vicealcaldesa, Sandra Gómez (València, 1985). La socialista removió ayer conciencias y tensó costuras internas al animar, en una carta abierta a su partido, a abrir el melón de la monarquía y sacarlo de la esfera de los asuntos tabúes. «¿Se justifica hoy la excepcionalidad democrática que supone la monarquía? O como mínimo ¿se justifica hoy que no tengamos la opción de opinarla?», afirma en el texto publicado en eldiario.es.

Para ajustar los contornos del contexto, hay que tener en cuenta que el PSOE ha votado recientemente con la derecha en contra de una comisión de investigación en el Congreso sobre el rey emérito y sus negocios. Y que Gómez no es nueva en husmear en asuntos turbios en torno a la corona: fue como penalista la impulsora de la pieza valenciana del caso Nóos (el de Iñaki Urdangarin).

Gómez aseguró ayer a Levante-EMV que no pretende reclamar un referéndum sobre la monarquía ni quedarse en la vieja dicotomía con la república, sino subrayar la madurez del país para afrontar ya un debate complejo y que cree que solo se abrirá cuando el PSOE lo haga suyo. «Un toque de atención», señala, sin cuestionar el papel de la Corona en la transición. «Pero han pasado más de 40 años y el contexto es distinto. No es un debate para hoy, pero sí para el futuro próximo, para mi generación», señala.

La irrupción en el mapa político español con el debate de la monarquía sitúa, por otra parte, a la vicealcaldesa en el ala izquierda del socialismo, si bien ella asegura que no era ese su objetivo, y en criterios próximos a Compromís y Unides Podem, los aliados valenacianos del PSPV.

Sin embargo, algunas voces en el partido reprocharon ayer la oportunidad de un debate sobre la reforma del modelo de la jefatura del Estado, cuando España se enfrenta a una crisis económica y social tras la emergencia sanitaria. Además, la Comunitat Valenciana espera mañana la visita de Felipe VI en su gira por distintos enclaves turísticos.

La líder del PSPV de València se defiende y asegura que el asunto no lo ha puesto ella de actualidad, sino que las revelaciones sobre el patrimonio del rey emérito han surgido ahora.

Gómez asevera en el artículo que la monarquía «está sujeta a que la ciudadanía la considere útil. A que sume más que reste. Y aunque no es fácil saber qué opinamos los españoles y españolas sobre esta cuestión, no deja de ser paradigmático que desde hace cinco años el CIS no pregunte sobre esta cuestión. Antes de este apagón, observábamos cómo desde 2006 su valoración había sufrido un retroceso más que palpable y hoy vemos en otros estudios más recientes cómo se alimenta la idea de que su utilidad podría haber quedado atrás».

Y añade: «Sumémosle a esta inercia los últimos acontecimientos, las dudas más que razonables sobre el origen de parte de su fortuna familiar. La falta de ejemplaridad. O especialmente la separación abismal entre su condición y la del resto, ya no en la cuenta corriente, sino en la inviolabilidad de su figura. Si la crisis de 2008 abrió una etapa de erosión institucional que afectó como nunca había ocurrido a la corona, las consecuencias económicas y sociales de la pandemia reproducirán más condiciones para que crezca esa distancia. Y, por tanto, llegado a este punto, ¿se justifica hoy la excepcionalidad democrática que supone la monarquía?»