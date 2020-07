En busca de un plan de reconstrucción y de inversiones para generar ocupación

El desempleo repunta aunque de forma moderada mientras los agentes sociales de la Comunitat Valenciana reclaman un «diálogo social fructífero» para afrontar el reto que suponen 456.796 personas desempleadas. Con estos mimbres la patronal CEV, según su secretario general, Juan José Javaloyes, destaca la conveniencia de impulsar un plan de reconstrucción que tenga en cuenta las demandas empresariales, contribuya a reactivar la economía, genere certidumbre y dote a las empresas de la flexibilidad necesaria para mantener el empleo. Además, pone en valor que en la Comunitat Valenciana ya han sido desafectadas de los ERTE casi la mitad de las personas afectadas; es decir, algo más de 206.709 trabajadores. Mientras tanto, las centrales sindicales mayoritarias abogan por impulsar planes de empleo y de inversión público que fomenten el consumo y tiren del empleo.

La secretaria de Empleo y Formación de CC OO-PV, Ana García, advierte de que el 58% del desempleo corresponde a mujeres trabajadoras, «que siguen padeciendo una mayor precariedad y son especialmente vulnerables». Según García, «en esta crisis que inicia como pandemia sanitaria y se transforma rápidamente en crisis económica y social, no nos sirven las recetas del pasado. Es fundamental -comenta- que las propuestas de recuperación no vayan en la línea de las políticas de ajustes y recortes sufridas con anterioridad y que se ha demostrado que no han servido». En parecidos términos, la secretaria de Formación de UGT-PV, Pilar Mora, apunta que «es fundamental acelerar la reconstrucción social y económica con medidas que reactiven el consumo y que recuperen los puestos de trabajo que siguen en ERTE». En su opinión, urge acelerar planes para «sectores estratégicos con inversión pública suficiente». Considera positivo el incremento de la afiliación y de la contratación indefinida.