Tres días sin muertes por coronavirus en la Comunitat Valenciana

La Comunitat Valenciana lleva tres días consecutivos sin registrar ningún fallecido por coronavirus en toda la autonomía. Así lo revelan los datos de la Conselleria de Sanidad y Salud Pública hechos públicos hace unos instantes, donde el departamento que dirige Ana Barceló ha confirmado que no existen víctimas desde ayer por covid-19. La cifra total de fallecidos por este virus en la autonomía valenciana es de 1.475 personas.

Sin embargo, como ya sucedió el jueves, pese a no haber víctimas mortales, los contagios no terminan de descender y de ayer a hoy han dado positivo 14 personas en coronavirus. Son 7 menos que los datos ofrecidos del jueves (cuando se registraron 21 personas contagiadas) pero pese a todo son cifras más elevadas que la semana anterior cuando llegaron a estar por debajo de la decena de infectados en toda la C. Valenciana.

De ellos, en este momento quedan ingresadas en centros médicos y hospitalarios 53 personas. Más en concreto, en la Unidad de Cuidados Intensivos son 5 las personas que necesitan este tipo de cuidados dada la gravedad de su situación. De ayer a hoy no ha habido ningún cambio en el número de ingresados.

Por ahora quedan activos 289 casos, el 1,5 % del total de contagiados desde marzo.

En total, desde que la Organización Mundial de la Salud decretara la pandemia mundial, en la C. Valenciana ha habido 11.633 contagiados del virus SARS-CoV-2. Eso sí, las altas no cesan y cada día un buen número de personas superan la enfermedad.

De ayer a hoy han sido 95 personas las que han recibido el alta médica por haberse curado de la covid-19. Ese casi centenar de recuperados suman un total de 16.912 personas las que pueden decir que han superado el coronavirus.

En cuanto a las residencias, los principales focos de incidencia de esta pandemia, todavía quedan 6 con algún residente contagiado. Un número muy inferior al medio centenar que se registraba hace tan solo unas semanas. Sin embargo, cuatro de ellas todavía mantienen la vigilancia sanitaria por la posible peligrosidad de un brote.

Tanto el Ministerio de Sanidad como las comunidades autonómas no proporcionarán datos durante el fin de semana dada la evolución epidemiológica, por lo que no habrá cifras de fallecidos, contagiados y curados hasta el próximo lunes.

