España tiene stock del fármaco contra la covid acaparado por EE UU para 4 meses

España cuenta con suficientes existencias de Remdesivir para tratar a pacientes graves con COVID-19 hasta el próximo mes de octubre, momento en que la compañía que fabrica este fármaco tendrá ya disponibles nuevas dosis del tratamiento, uno de los pocos que han mostrado su efectividad frente al coronavirus. Así lo confirmó ayer la directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), María Jesús Lamas, tras conocerse que EE UU, el país del mundo más afectado por la pandemia con más de 2,6 millones de casos confirmados y 127.000 fallecidos, ha comprado casi todas las existencias de este medicamento del próximo trimestre.

La compañía Gilead -fabricante del Remdesivir- ha asegurado al Ministerio de Sanidad que tiene en España el suficiente stock como para cubrir las necesidades «en este momento y durante los próximos meses» hasta que tengan incrementada su capacidad de producción, según Lamas.

Las estimaciones de la compañía -explicó- es que habrá tratamiento disponible hasta más o menos el mes de octubre, cuando esté lista la nueva producción del fármaco. Gilead está trabajando en ampliar el número de plantas que fabrican este medicamento, que aún no ha sido autorizado en España para su comercialización, pero al que los pacientes graves acceden a través de ensayos clínicos o vía uso compasivo.

Hasta el momento, más de 700 pacientes han recibido en España este tratamiento, sin contar los incluidos en ensayos clínicos cuyos datos no se han dado aún a conocer. Lamas indicó que hasta que la Aemps no autorice la comercialización del fármaco -cuando la Comisión Europea dé su visto bueno tras el informe favorable de la Agencia Europea del Medicamento- no se conocerá la cantidad de fármaco disponible.

La propia Comisión Europea confirmó ayer que está negociando con Gilead la reserva de viales de Remdesivir para asegurarse el suministro de este fármaco hasta septiembre. Bruselas reveló que EE UU no comunicó a la UE su acuerdo con la farmacéutica y que las autoridades europeas se enteraron del mismo por la prensa.

