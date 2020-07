El Bloc pospone su congreso seis meses y un sector pide voto telemático

El congreso del Bloc que la pandemia impidió celebrar el pasado fin de semana se convocará probablemente en invierno. La fecha se sitúa en el intervalo del último trimestre de este año y el primero de 2021, con lo que el cónclave puede tardar más de seis meses en celebrarse.

La comisión organizadora se reunirá en septiembre para analizar si es posible poner fecha y el Consell Nacional del Bloc, reunido esta mañana en el complejo de la Petxina, acordó posponerlo al invierno.

Pero la corriente Bloc i País plantea que se exploren vías como la celebración telemática e incluso acusa a la dirección de la formación nacionalista de secuestrar el debate sobre esta posibilidad al no tratarlo en el Consell Nacional de esta mañana.

Según informaron fuentes del colectivo, cinco miembros de la Comisión Organizadora del Congreso (COC), cuatro de ellos militantes de Bloc i País, proponen aprovechar los mecanismos telemáticos, que ya se usan con normalidad en el partido, para facilitar la realización y la participación de los militantes en el congreso.

Propuesta no debatida

El grupo, señalan, impulsó una propuesta de cara al Consell Naciona para buscar un mandamiento del máximo órgano entre congresos que abriera esta posibilidad y que facilitara la máxima participación de la militancia en el cónclave que se va a celebrar. Añaden en la corriente soberanista que en estos momentos plantear un congreso del Bloc estrictamente presencial puede acabar por dejar fuera de la participación a toda la militancia incluida en grupos de riesgo, ya que esta no podrá arriesgarse a una exposición pública.

Pero explican que la dirección del Bloc que comanda Àgueda Micó aduce defectos de forma para impedir el debate en el Consell Nacional, pese al aval de más del 10% de los consejeros y consejeras, que firmaron solo en unas horas la petición. Finalmente el tema no se trató. «No tiene sentido que no se pueda debatir habilitar mecanismos de participación telemática de cara al congreso para que, no solo cuidamos la salud de la militancia, sino que garanticemos su participación», dicen desde BiP.