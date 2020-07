Los brotes en Castelló y Rafelbunyol disparan a 82 los nuevos casos en 4 días

La Comunitat Valenciana ha detectado 82 nuevos casos positivos de coronavirus en 4 días, además, concentrados en 26 municipios. Son cuatro veces más casos que los detectados del 21 al 24 de junio aunque la cantidad de municipios afectados sigue siendo, parecida. En esta ocasión son 26 poblaciones y no 22 las que condensan esos 82 nuevos positivos detectados por la prueba PCR. Como era de esperar, los brotes de coronavirus registrados en Castelló (con 23 positivos) y en Rafelbunyol (9 casos) han tenido mucho que ver en ese aumento.

De hecho, en la lista de los 26 pueblos con casos nuevos en estos últimos días, ambos están en el podio junto a València capital, que siempre registra cifras más altas de detección de casos al ser la más poblada de toda la Comunitat Valenciana.

Así, y según la actualización de datos por municipios que hizo ayer la Conselleria de Sanidad, del pasado domingo 28 de junio al jueves 2 de julio, Castelló sumó 24 casos nuevos por PCR, València 16 y Rafelbunyol otros siete. Por detrás, otros de los municipios «calientes» que siguen sumando nuevas detecciones pese a que la pandemia está en retirada y no se han registrado brotes, sobre todo vinculados a la existencia de residencias de mayores en las que se han registrado muchos enfermos y fallecimientos y están bajo un control férreo.

Así, Torrent ha sumado otros 4 casos y Requena otros 3. Los municipios del área metropolitana de València tampoco han estado libres de nuevos casos en estos días al igual que la ciudad de Alicante y, de nuevo, puntos de la costa como Torrevieja, Benidorm, Peñíscola o Borriana en los que se pueden ver afectados a partir de ahora por la llegada de personas de fuera con segundas residencias o por la llegada de turistas y casos importados.

El aumento de detecciones del virus por la prueba PCR no tiene que preocupar, a priori, según apuntan los expertos porque no todos los positivos registrados en estas semanas son personas que se han contagiado ahora aunque el virus puede seguir en su organismo y ser detectado por la prueba PCR, que busca fragmentos de una proteína del SARS-CoV-2 en muestras del tracto nasofaríngeo.

Es lo que ha pasado esta semana tras ampliar el número de pruebas en la empresa cárnica de Rafelbunyol donde se ha registrado un brote. Primero se detectaron 7 positivos y después otros 7 más. Sin embargo, Sanidad desvinculó hasta cinco de estos últimos positivos del brote al entender que eran infecciones «antiguas» que, sin embargo, se habían localizado ahora.

En estos casos y según los especialistas hay que tener en cuenta si se han iniciado síntomas en los últimos días lo que, junto a la PCR positiva, sí hablaría de un caso nuevo y activo. Según los datos del Ministerio de Sanidad, de los 93 casos totales detectados en los últimos 7 días, solo 15 habían desarrollado síntomas en el mismo espacio temporal.



Otros 14 casos pero sin víctimas

Según la actualización de datos ofrecida ayer por Sanidad (y que no se repetirá hasta el lunes, «dada la evolución epidemiológica»), los brotes de Castelló y Rafelbunyol parece que no están creciendo. En las últimas 24 horas, del miércoles tarde al jueves por la tarde se han registrado otros 14 casos nuevos: 8 en la provincia de Valencia, cinco en la de Alicante y uno «no asignado» pero no se ha registrado ningún caso nuevo en la provincia de Castelló. El detalle por municipios no se conocerá, sin embargo, hasta la semana que viene.

Por otra parte se dieron 95 altas. Hay activos, ahora mismo, 289 casos pero solo 52 personas están ingresadas en algún hospital y, de ellos, solo quedan 5 en cuidados intensivos: dos en Valencia y tres en Alicante.

Por otra parte, la situación en las residencias de ancianos sigue mejorando: de los nuevos positivos, solo uno era en residentes. Además, ha salido de la lista de centros con algún positivo una residencia por lo que quedan seis (uno en Alicante y cinco en la provincia de Valencia) con casos positivos y solo cuatro bajo vigilancia directa de la Conselleria de Sanidad.