'Vender' la C. Valenciana sin falleras ni paella en directo

Sostiene Francesc Colomer, secretario autonómico de Turismo, que la promoción es el arte de la constancia. Quizá por eso ahora más que nunca, con el riesgo de que la pandemia haya echado por tierra el trabajo de años de posicionamiento en los escenarios internacionales, va a ser necesario llevar las bondades de los destinos vacacionales urbanos a todos los foros. Aunque no haya ferias abiertas donde 'venderse'.

Turisme Comunitat Valenciana, que ya ha realizado estos días varias acciones promocionales vía telemática para agentes turísticos de países como Bélgica, Holanda o Reino Unido, va a participar la próxima semana en un certamen virtual que Viajes El Corte Inglés organiza para las más de 1.300 agencias de viaje con las que cuenta en España, la I Feria Virtual de Turismo Nacional VECISA 2020 5D. Es una experiencia pionera. Básicamente será como una feria pero todos los participantes estarán en su despacho. Es decir, que habrá más trabajo de negocios que folklore.

El certamen, totalmente virtual y enfocado al turismo nacional que es el que primero se ha reactivado, tendrá lugar del 7 y el 10 de julio: los dos primeros días están destinados a los agentes de la entidad organizadora y los dos restantes estarán abiertos a público. Se organizará por pabellones y stands, con la presencia de destinos turísticos, de Benidorm a València pasando por las marcas de las diputaciones, y también asociaciones empresariales.

Y hasta ahí todo lo que puede calificarse como similar a una de estas ferias, donde muchas veces el ruido, los espectáculos o las demostraciones gastronómicas eclipsan el trabajo de networking que se ha realiza de forma discreta entre destinos y aerolíneas, turoperadores o agentes especializados. Aquí, obviamente, no habrá nada de eso sino personal conectado telemáticamente al que los agentes turísticos podrán conectarse y concertar citas, con vídeos, material explicativo y presentaciones todo en línea. Además, se celebrarán presentaciones, mesas redondas y promociones de producto que los asistentes podrán presenciar.



Sistema mixto de promoción

«Tenemos la previsión de que en un futuro inminente avancemos hacia un sistema mixto de promoción, con actuaciones presenciales y virtuales», señalan desde Turisme, donde ha generado interés y expectación esta prueba piloto.

Y es que aunque las aerolíneas ya han regresado a los cielos y la mayoría de países han abierto sus fronteras, el panorama es incierto. No se sabe muy bien qué ocurrirá con las grandes ferias internacionales de final de año, como la World Travel Market de Londres o la feria Mice de Barcelona. De hecho, no se sabe muy bien qué ocurrirá ni con el turismo ni con la promoción turística en el mundo posterior a la pandemia. De momento no se ha cancelado ningún certamen de invierno. La Generalitat, de hecho, ya ha sacado a licitación el concurso para el diseño y montaje del pabellón valenciano en la feria de Madrid Fitur y otras ferias internacionales. Aunque se asume que todo está en el aire dependiendo de la evolución de la pandemia, hay que planificar el próximo año.

En esta feria virtual, y con un coste algo inferior a 14.000 euros, Turisme Comunitat Valenciana contará con un pabellón con 17 stands, uno de la propia Comunitat en la que estarán presentes diferentes asociaciones y entidades sectoriales y otros 16 que contarán con la presencia de las seis marcas turísticas de la Comunitat, los productos de Creaturisme: Mediterráneo Natural y Rural, Mediterraneo Activo y Deportivo, Cultural y la marca de promoción gastroenológica l'Exquisit, además de los diferentes conventions bureau de la Comunitat para atender a los 500 agentes de MICE que se prevé participen en el evento.