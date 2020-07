Cupón especial de la ONCE para apoyar al sector hostelero

Cupón especial de la ONCE para apoyar al sector hostelero

La ONCE presenta este martes 7 de julio en el restaurante HABITUAL el cupón especial con el que quiere apoyar al sector de la hostelería, uno de los más afectados por el parón económico provocado por el coronavirus. Será el sorteo correspondiente al sábado, 11 de julio.

José Manuel Pichel, delegado territorial ONCE Comunidad Valenciana; Manuel Espinar, presidente Federación Hostelería (FEHV); Ricardo Císcar, presidente D.O. Arrós de Valencia; y el cocinero Ricard Camarena serán quienes presenten este cupón este martes 7 de julio, a las 10:30 h., en el restaurante HABITUAL (c/ Jorge Juan, 19 – Valencia).

La ONCE quiere agradecer a la hostelería y al resto de ciudadanía su colaboración, y animar a recuperar la normalidad de volver a bares y restaurantes.

La presentación consistirá en un desayuno a ciegas con periodistas donde "volveremos a disfrutar juntos". Los participantes portarán un antifaz ONCE durante el desayuno para empatizar con las personas con discapacidad visual grave descubriendo la importancia del resto de sentidos: tacto, olfato, gusto y oído. Se contará con una técnica especializada para orientar con las pautas más apropiadas