Una experta en sector público pide en las Corts más colaboración público-privada

La exdirectora general de la antigua Canal 9, Rosa Vidal, que ayer compareció en la comisión de reconstrucción de las Corts como experta en sector público a propuesta de Ciudadanos reclamó más colaboración público-privada como una de las claves para salir de la crisis. Ciudadanos tiene interés en que esta demanda de mayor colaboración público-privada quede como una de las claves que recoja el dictamen como conclusión de la comisión. El diputado Fernando Llopis recogió las palabras de Vidal, que destacó que algunos «agentes de los poderes públicos valencianos se dediquen a criminalizar constantemente al sector privado». Defendió que los servicios públicos son esenciales, pero no incompatibles con la oferta privada, y todavía más en el momento de crisis actual en el que es necesario el esfuerzo conjunto por parte de todos los sectores. Otra de las propuestas planteadas por Vidal fue la modernización de la Administración porque aventuró que las pandemias van a ser uno de los males de este siglo y defendió que no tiene sentido acudir presencialmente a un trabajo adoptando todas las precauciones para evitar contagios cuando ese mismo trabajo se puede realizar desde un espacio donde no hay peligro.



Autónomos piden menos burocracia

Mientras, reducir la burocracia, aumentar la financiación para conseguir liquidez, luchar contra la economía sumergida, fomentar la digitalización y penalizar la morosidad de las administraciones son algunas de las propuestas que el secretario general de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Alberto Ara, lanzó ayer ante la comisión para la reconstrucción económica, social y sanitaria de las Corts. Ara ha destacado que los autónomos son cruciales para salir de la crisis derivada de la pandemia de Covid-19 e hizo énfasis en que desde diciembre hasta junio la Comunitat ha perdido 1.369 autónomos y se queda en 350.000, un «goteo del que nadie se acuerda» y que en términos interanuales supone haber perdido 2.172 autónomos, «casi los mismos que en Nissan».

El portavoz de los autónomos señaló que el colectivo necesita una administración ágil, un registro único sin tantas trabas burocráticas para abrir negocios, además de criterios claros de actuación ante la Covid-19 que no dependan de cada ayuntamiento, lo que genera incertidumbre.

La financiación también es crucial, señala, ya que la liquidez es la sangre que da vida a los autónomos", por lo que ante la crisis de demanda pide ayudas al IVF.