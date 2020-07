Lleida y Lugo encaran un confinamiento más duro si no controlan los contagios

El principal brote de coronavirus sigue localizado en la comarca del Segrià (Lleida), donde se registra ya transmisión comunitaria, pero también preocupa A Mariña (Lugo), que ayer registró un aumento de casos activos de 99 a 119, por lo que las autoridades no descartan endurecer las medidas en ambas zonas. El Segrià cumplió ayer lunes su tercer día de confinamiento tras acumular la región sanitaria de Lleida en las últimas horas 140 nuevos casos de coronavirus, casi la mitad de los 294 registrados en Cataluña. De los 15 focos detectados en la provincia, 14 de ellos se localizan en esa comarca, que agrupa a 38 municipios, incluida la capital, donde viven unas 210.000 personas.

La consellera catalana de Salud, Alba Vergés, admitió que hay «transmisión comunitaria» en el Segrià y no descartó tener que alargar el confinamiento durante 14 días más si no descienden los casos positivos. Más allá fue el jefe del Servicio de Epidemiología de Lleida, Pere Godoy, al advertir de que «si en dos semanas no hay cambio de la situación habría que plantearse nuevas medidas como el confinamiento domiciliario». Godoy afirmó que el problema actual es que los trabajadores de las empresas donde se han producido los brotes han iniciado «cadenas de transmisión» fuera del lugar de trabajo. Así, la consellera pidió «reducir la actividad social al máximo» para evitar contagios y justificó que el confinamiento no se anunciara hasta el sábado con el argumento de que debían tenerse «todas las medidas preparadas».



Preocupación en Sanidad

Como reveló en su comparecencia de ayer el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, al Gobierno le preocupan «mucho» los brotes, porque «algunos tienen un volumen de casos muy por encima de lo razonable»,aunque, según dijo Simón, «en general», se están controlando. De momento, el expero cree que el confinamiento perimetral de dos semanas dictado por la Generalitat, con la que hoy se celebrará una reunión bilateral, puede ser suficiente, aunque su impacto no se va a poder ver hasta los «próximos días».

El segundo foco en importancia se registra en la comarca lucense de A Mariña, que desde la pasada medianoche y durante cinco días tiene restringidos los movimientos de unas 80.000 personas, un periodo que la Xunta no descarta ampliar, aunque de momento no cree que sea necesario un confinamiento en domicilio. Lo aseguró el conselleiro de Sanidad, Jesús Vázquez Almuíña, quien avanzó que el viernes revisará la situación y en ese momento se decidirá si hay que endurecer las medidas preventivas. Los expertos han detectado un incremento importante del número de casos, aunque, según Vázquez Almuíña, están «controlados».

Sobre la posibilidad de que esta situación pueda afectar a ejercer el derecho al voto en los comicios autonómicos del próximo domingo, que ya se tuvieron que aplazar en abril por el estallido de la pandemia, defendió que «votar es más seguro que otras actividades que hemos restringido». Al respecto, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, recordó que es el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, el responsable de tomar decisiones relativas a las elecciones ante la situación.



Focos en todo el territorio

En el País Vasco se registró otro pequeño brote en Ordizia (Guipúzcoa), que afecta a siete personas y, según el doctor Simón, se inició «con casos importados desde otra comunidad autónoma». Ante esta situación, el Ministerio de Sanidad, que notificó en la jornada de ayer 78 contagios en las últimas 24 horas y 2.347 durante la última semana, así como 12 fallecidos en los últimos siete días, insiste en que más allá de los dos focos principales, en Cataluña y Galicia, no existe por ahora ningún «núcleo de riesgo importante en España» en relación con la epidemia. En toda España son 15 las autonomías con focos activos hasta sumar casi 60 rebrotes de coronavirus. Todas salvo La Rioja y Asturias.