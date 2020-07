Los vecinos paralizan las obras que no son urgentes

Las comunidades de vecinos de Valencia están paralizando las obras que no son urgentes, según advierte el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Valencia y Castelló. «Hay derramas para obras extraordinarias ya aprobadas y los presidentes de las comunidades de vecinos nos están pidiendo que se paralicen hasta ver si se pueden hacer. Otras obras se han suspendido y habrá que negociar con las empresas adjudicatarias», apunta Sebastián Cucala. La prioridad es no iniciar obras nuevas para evitar que en los próximos meses se queden a mitad. «Las que no son esenciales se van a parar. Hay muchas comunidades que tienen que bajar los zaguanes a cota cero y las que no tienen vecinos con problemas de movilidad las retrasarán», asegura el presidente del Colegio de Administradores de Fincas.