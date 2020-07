Les 24 escoles oficials compten amb 98.882 places en 17 idiomes per al pròxim curs

La Conselleria d'Educació té activada fins al 14 de juliol l'admissió telemàtica de l'alumnat per al pròxim curs 2020-2021 a les 24 escoles oficials d'idiomes (EOI) valencianes amb un total de 85.425 places en 17 llengües, 2.525 places més que en el curs actual.

Així, l'oferta formativa final del pròxim curs a la xarxa d'EOI valencianes arribarà fins a les 98.882 places, ja que a les 85.452 vacants en cursos curriculars que s'oferten ara en l'admissió telemàtica cal sumar tots els cursos d'ensenyaments no formals que s'oferiran una vegada es tanque el procés d'admissió.

Esta segona tanda, que es llançarà a l'octubre, inclou 8.160 vacants en cursos formatius complementaris orientats al treball de les destreses orals, grups d'iniciació o bé per a preparar les proves de certificació i també de perfeccionament, més altres 5.297 places en mediateques per a l'autoaprenentatge de llengües.

El procés d'admissió es realitza telemàticament en el web www.telematricula.es, on els sol·licitants poden escollir un màxim de tres idiomes i fins a 50 combinacions horàries amb la possibilitat de seleccionar diverses EOI. El procediment és ràpid i àgil. Des del divendres passat, les persones que vulguen sol·licitar-hi l'admissió s'han de generar la clau per a fer la tramitació telemàtica en la finestra «Clau d'admissió» de la web.

A partir d'ací es pot fer tota la tramitació telemàtica des de casa en la finestra «Procés d'admissió» del web wwww.telematricula.es, en l'apartat dedicat a EOI, i els sol·licitants es poden també descarregar un manual d'instruccions per a fer cada pas. El 17 de juliol es podran consultar els resultats de l'adjudicació de vacants per a l'alumnat.



Vacants per comarques

Les 24 EOI valencianes i les seues 53 seccions distribuïdes per 67 municipis oferten conjuntament fins a 17 idiomes: alemany, anglés, àrab, espanyol, eusquera, francés, grec, italià, portugués, romanés, rus, valencià, xinés, neerlandés, finés, polonés i japonés.

A les comarques d'Alacant les nou escoles i les seues 13 seccions repartides per 22 municipis oferixen ara en l'admissió telemàtica 29.935 places en cursos curriculars per al 2020-21, 775 places més que en l'actual 2019-20. A més, a partir d'octubre, les EOI d'Alacant oferiran altres 2.120 places en ensenyaments no formals que elevaran l'oferta final a 32.055 vacants. Així, l'EOI d'Alacant oferta ara en l'admissió telemàtica 7.780 vacants en cursos curriculars; l'EOI d'Elx, 5.205 places; la de Torrevieja, 2.745; l'escola de Benidorm, 3.515; l'EOI d'Alcoi, 1.740; l'EOI de Dénia, 1.900; l'EOI d'Elda, 3.180; l'EOI d'Orihuela, 1.945, 25 més que i l'EOI de l'Alacantí (1.925).

A les comarques de Castelló, les tres EOI i les seues 11 seccions amb presència en 12 municipis oferten ara en l'admissió 12.205 vacants en cursos d'ensenyament formals, 635 més que el curs actual. L'oferta final pujarà a 13.365 quan s'hi sumen les 1.160 places dels grups dels ensenyaments no formals que s'ofertaran a l'octubre. L'EOI de Castelló oferta este mes 8.360 vacants en grups d'ensenyament formal; 2.885, l'EOI de la Plana Baixa, i altres 960, l'EOI del Maestrat.

Finalment, les 12 escoles oficials de les comarques de València, que compten amb 29 seccions repartides per 33 municipis, oferixen 43.285 places en grups d'ensenyaments formals, 1.115 més, tot i que l'oferta final arriba a les 48.165 vacants, ja que cal incloure altres 4.880 places en grups d'ensenyament no formal que s'ofertaran a l'octubre.

L'EOI València-Saïdia de la capital del Túria oferta 11.970 vacants en grups curriculars; 3.000, l'EOI València-Quatre Carreres, i altres 3.160, l'EOI València-Benicalap. A Alzira, hi ha 3.185 places; mentre que l'EOI de Quart de Poblet n'oferix 3.750; l'EOI d'Utiel, 1.700; l'EOI de Xàtiva, 2.650; el centre de Llíria, 2.175; l'escola de Paterna, 1.530; l'EOI de Sagunt, 3.910; l'EOI de Torrent, 1.835, i la de Gandia, 4.420.



Matrícula

Una vegada establit l'ordre, els candidats que hagen obtingut plaça han de formalitzar la matrícula durant el període del 20 de juliol al 9 de setembre. Dins d'este període, cada EOI establirà i publicarà en el seu web el calendari concret de formalització i lliurament de la documentació requerida per a completar la matrícula. A més, els dies 10 i 11 de setembre les EOI matricularan físicament amb cita prèvia l'alumnat que haja quedat en llista d'espera en l'adjudicació del 17 de juliol, segons l'ordre assignat per l'assistent telemàtic. Per últim, del 15 al 17 de setembre s'obrirà el segon període d'admissió i matriculació corresponent a la convocatòria extraordinària de les vacants d'idiomes i cursos disponibles.