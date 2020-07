Tercer brote del virus en apenas dos semanas de "normalidad"

Han hecho falta solo dos semanas de nueva normalidad para que la Comunitat Valenciana sume ya tres brotes de coronavirus. El último se confirmó ayer: seis contagiados en Burjassot a raíz, según las primeras informaciones, de una fiesta familiar celebrada sin las debidas medidas de precaución.

En principio el brote está controlado y Salud Pública está trabajando en el seguimiento de contactos para comprobar que todas las persona que se pudieran haber contagiado pasan por el estudio epidemiológico y las pruebas PCR si fuera necesario y contener así la expansión del virus. Por ahora, y según Sanidad, el resto de pruebas han sido negativas. Con estos seis positivos son ya 46 los contagios relacionados con los tres brotes detectados y conocidos hasta ahora.

El primero se registró nada más extinguirse el estado de alarma en una empresa cárnica de Rafelbunyol. Los 14 positivos iniciales se rebajaron a nueve tras confirmarse que cinco eran contagios «antiguos» sin relación con el nuevo brote. Del total, solo dos casos seguían activos. A día de hoy se siguen haciendo pruebas PCR (hasta 500) para rastrear a los trabajadores que habían compartido zonas comunes. Pocos días después llegaba el mayor de los focos detectados hasta ahora: el de Castelló con 31 positivos -Sanidad confirmó ayer otros cuatro nuevos casos- después de un contagio masivo en una fiesta entre varios núcleos familiares por la noche de San Juan. El paciente 0 había llegado, precisamente, de Lleida, donde hay 14 brotes activos.



Nueve casos en 4 días

En el de Burjassot también hay detrás una fiesta familiar aunque su impacto ha sido, por ahora menor. Las alarmas saltaron a media mañana tras la actualización por parte de la Conselleria de Sanidad de los datos del coronavirus desglosados por municipios. Según las cifras, en Burjassot se habían notificado 9 positivos en cuatro días (del 2 al 6 de julio), solo dos por detrás de los registrados en Valencia capital en el mismo periodo.

Fuentes municipales fueron las primeras en confirmar a este diario la existencia de un brote: seis contagiados de los nueve registrados ya que los otros tres, en principio, no tendrían relación con esa fiesta familiar. La Conselleria de Sanidad evitó confirmar el brote hasta última hora de la tarde. Según la información oficial, las pruebas que se estaban realizando en el entorno de los seis positivos «han dado negativo».

Por su parte, el alcalde de Burjassot, Rafael García a través de las redes sociales quiso trasladar a la población un mensaje de tranquilidad pero sobre todo de prudencia. «Estos casos, tal y como han informado desde Salud Pública, están controlados. Se han realizado ya todas las pruebas a las personas del entorno de los positivos y Salud Pública ha informado que la situación y la trazabilidad está controlada, pero quiero desde aquí hacer un llamamiento a la prudencia y a la tranquilidad».

Rafa García pedía así «prudencia en nuestros hábitos», recordando la importancia del uso de mascarilla y distancia social. Además, pedía la colaboración ciudadana para no dar «pábulo» a « comentarios que provengan de fuentes desconocidas y no colaboremos a crear situaciones de intranquilidad» asegurando que no se contemplaban «de momento» ninguna acción extraordinaria «ya que la situación está bajo seguimiento de la Conselleria de Sanitat». Informa, A. Castelló.



València y el área metropolitana

Con el brote de Burjassot en marcha, el mapa de puntos «calientes» de contagios de coronavirus ha cambiado. Y es que según los registros de los últimos cuatro días, València y su área metropolitana -y gracias al brote de Burjassot- concentran más de la mitad de los nuevos positivos por PCR detectados del 2 al 6 de julio, 51 en total según los datos facilitados por la Conselleria de Sanidad. La capital del Turia sigue en lo alto de la tabla como en días anteriores con 11 positivos detectados aunque hay que tener en cuenta que se habla de casos totales y no de tasa de incidencia con respecto a población.

Por detrás aparece Burjassot con los 9 registros positivos, Mislata con tres positivos y otras poblaciones del área metropolitana como Torrent o Xirivella, Alboraia, Sedaví y Quart de Poblet con un caso cada uno. Poblaciones que en días anteriores han registrado más volumen de PCR positivas siguen estando reflejadas pero con una incidencia mucho menor. Así, poblaciones especialmente golpeadas como Utiel o Requena siguen registrando positivos y apareciendo en ese listado de 26 municipios con casos desde el día 2 pero solo con un registro cada uno.

Tras detectarse el foco de Castelló en días pasados, las cifras ahora se relajan y Castelló capital solo detecta dos nuevos positivos mientras que poblaciones cercanas como Benicàssim, Onda o Vila-real registran un caso cada una. Sale de la tabla, Rafelbunyol tras no registrar más casos en el brote de la cárnica y enclaves como Borriana, una población que había preocupado en días anteriores o destinos de playa y turismo como Peñíscola o Torrevieja con casos detectados a finales de junio. Entran, sin embargo, municipios como Dénia o Finestrat.



Baja incidencia de nuevos casos

Pese a los tres brotes detectados, la Comunitat Valenciana se mantiene como la novena región con mejores cifras de incidencia de la enfermedad en este rebrote generalizado de coronavirus que mantiene a toda España en vilo y con comarcas enteras de vuelta a la fase 2. Según la última actualización de datos del Ministerio de Sanidad, la C. Valenciana ha detectado 89 casos en los últimos siete días, con una incidencia con respecto a su población del 1,78 por 100.000 habitantes. Por delante y en una mejor situación solo están Ceuta, Melilla y Asturias, sin casos detectados y regiones como Andalucía, Canarias, Cantabria, Murcia y La Rioja, con incidencias más bajas que van del 0,63 de esta última al 1,67 de Murcia. Las comunidades que, por ahora, más problemas están teniendo con los rebrotes teniendo en cuenta la tasa de incidencia son Cataluña y Aragón seguidas de lejos por Castilla-La Mancha y Madrid.

Con todo, expertos consultados por este diario insisten en que hay que valorar caso por caso los positivos que se obtienen gracias a la prueba PCR y que busca vestigios de una proteína del virus en el cuerpo humano. Pese a que el virus se detecte en el cuerpo de la persona, el contagio puede no ser reciente ya que aún se desconoce cuánto tiempo se mantiene el coronavirus en el cuerpo se haya pasado o no la enfermedad. Hay que tener en cuenta el inicio de síntomas en los positivos. De esos 89 casos detectados en los últimos 7 días, solo 20 habían iniciado síntomas en ese espacio temporal.