La PAH pide a los partidos en las Corts que impidan cualquier desahucio hasta 2021

El portavoz de la PAH Valencia, José Luis González, reclamó ayer en las Corts que no haya «ni un desahucio hasta el 31 de diciembre de 2021», que se amplíe el parque de vivienda pública y se fomente el alquiler social.

Estas son algunas de las propuestas que ha planteado en su comparecencia en la comisión para la reconstrucción social, económica y sanitaria de la Comunitat Valenciana. González apuntó que el derecho a la vivienda es un asunto de estado, no de partido, por lo que hay que abordarlo entre todos los grupos. «Queremos políticas sociales, no de partido», dijo, para advertir de que «mientras haya un desahucio y no haya viviendas para todo el mundo la PAH no aplaude a nadie».

Entre las propuestas a los diputados de cara a la reconstrucción post-Covid en materia de vivienda están la de que no haya desahucios hasta finales de 2021, dotando presupuestariamente la Ley por la Función Social de la Vivienda y estimulando los alquileres sociales con el aval del Estado.

Además, apunta el representante de la PAH, habría que obligar a los grandes tenedores de vivienda a alargar los contratos de alquiler a punto de acabar.

Según dice, el decreto de tanteo y retracto recientemente aprobado por el Consell puede permitir que no se pierda vivienda y se incorporen inmuebles al parque público. Por su parte, el presidente de la Confederación de Empresarios del Comercio, Servicios y Autónomos de la Comunitat Valenciana (Confecomerç CV), Rafa Torres, añadió que el apoyo y las ayudas al pequeño comercio están resultando «insuficientes» para afrontar las consecuencias de la pandemia de la Covid-19 y reclamó «ser parte de la generación de ideas· para mejorar la situación: «Estamos muriendo muchos». Según el responsable de la patronal del comercio, ni las ayudas ni la financiación han dado respuesta y los más débiles no pueden acceder a liquidez.