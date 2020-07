"Si hiciera falta se tomarán medidas de confinamiento pero no es el caso ahora"

La Conselleria de Sanidad podría confinar edificios, barrios o comarcas como se está haciendo en otras partes de España si la pandemia volviera a descontrolarse. Por ahora, «no es el caso» aunque «se podrían adoptar todos los mecanismos» para evitar que los brotes que ahora están encapsulados se convirtieran en transmisión comunitaria al no poder controlar los contactos. Es la advertencia que lanzó ayer la consellera de Sanidad, Ana Barceló, en su primera rueda de prensa presencial de la «nueva normalidad».

La consellera insistió en que pese a contabilizar hasta ahora siete brotes activos con 61 casos positivos -ayer no se registraron nuevos casos relacionados- la Comunitat Valenciana era «la quinta comunidad con menor incidencia acumulada» del coronavirus con una tasa de 1,72 casos por 100.000 habitantes en los últimos siete días «cuando la media en España está en el 4,99», según explicó.

Los siete brotes se mantenían ayer en la misma situación que el miércoles. En el de Rafelbunyol en una empresa cárnica con 9 positivos iniciales se siguen haciendo pruebas a más trabajadores para rastrear posibles contagios. En el de Castelló, el más grande por ahora con 31 positivos, Salud Pública sigue haciendo estudio de contactos. En Burjassot, con seis contagios de una misma familia tras una fiesta, todos los contactos estudiados han dado negativo. La otra familia de Llíria con tres miembros afectados permanece aislada en su domicilio. Por último, los dos brotes detectados en València: una familia de cinco miembros y cuatro positivos en un piso de acogida, permanecían ambos controlados.

Al respecto del brote en un centro de acogida de refugiados en Cullera con tres positivos, Barceló explicó que estaba relacionado on inmigrantes llegados a la península en patera a través de Murcia y que el Ministerio «trasladó al CEAR de Cullera y permanecen bajo vigilancia». Según ha podido saber este diario, al menos uno de los afectados está aislado en el Hotel Imperial de la ciudad.

Precisamente y en relación con este brote en un centro de acogida de refugiados, la consellera de Sanidad anunció ayer que se está trabajando en un protocolo específico para la llegada de inmigrantes junto a la Delegación de Gobierno y que se aplicarían también para la llegada de turistas o si finalmente se pone en marcha la operación paso del Estrecho.

Con todo, la consellera recordó que los turistas que llegan ahora a la C. Valenciana (el 40 % por aeropuertos) ya pasan un control doble y no se ha detectado por ahora ningún caso positivo en turistas «ni tampoco entre los que llegan a sus segundas residencias».



Menos virulento

Por otra parte, la consellera aseguró que en estos nuevos casos detectados se estaba viendo que la virulencia del SARS-CoV-2 era «menor». «Es algo que estamos observando los positivos son últimamente leves y no requieren hospitalización. No es tan agresivo como en las primeras semanas». Esta sería la explicación a que, pese a que los casos estuvieron «repuntando» de alguna manera, las hospitalizaciones siguieran día a día a la baja en toda la C. Valenciana. Según la actualización de datos de ayer, en los hospitales quedan ingresados 55 personas: 12 en Castelló, 17 en Alicante y 26 en la provincia de Valencia. Solo requieren cuidados de UCI cuatro de ellos, todos de la provincia de Alicante.

Por otra parte, ayer tampoco se registraron nuevos fallecimientos por covid-19 mientras se registraron 18 casos nuevos: 11 en la provincia de Valencia, cuatro en la de Castelló y dos en la de Alicante. Ya son 11.723 los detectados vía PCR. Por otra parte se dieron 81 altas y quedan así 274 casos activos, el 1,44 % del total de positivos. Sobre las residencias, hay 7 centros con algún positivo y tres de ellos aún están intervenidos por Sanidad, uno de la provincia de Alicante y dos de la provincia de Valencia.