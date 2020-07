Un riesgo de 31 millones

El empresario chino Chen Wu Keping avaló la compra del material sanitario que la Generalitat Valenciana se vio obligada a adquirir el pasado mes de marzo en China para hacer frente a las necesidades generadas por la pandemia. Tanto para la reserva del material como para su retirada, Keping garantizó el dinero. El primer contrato, el más elevado, ascendió a 31 millones de euros.

La primera encomienda se le había hecho verbalmente al empresario chino y Keping solo tenía garantizado el cobro cuando el material sanitario estuviera ya en poder de la Generalitat.

La secretaria autonómica de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Consumo, Rebeca Torró, desveló ayer en las Corts estos datos en su comparecencia para dar los detalles de las contrataciones de material sanitario para los hospitales valencianos que el Consell realizó entre marzo y abril, en los peores momentos de la pandemia.

Torró calificó de acto de patriotismo la actuación del empresario de origen asiático que lleva más de 30 años afincado en la Comunitat Valenciana. La alto cargo puso en valor la actuación del empresario y, ante las preguntas de los partidos de la oposición en las Corts, aseguró que no había ninguno más capaz de asumir ese volumen de envíos para la sanidad valenciana en esos días.

«El señor Keping nos garantizó una gestión rápida y eficaz, porque en una situación de mercado salvaje si no avanzas el dinero no te fían. Y él, dando la cara por nosotros, avanzó el 50 % de cada reserva de material que se iba cerrando y, antes de cargar el avión, pagaba el resto. Actuaciones como esta las calificaríamos de patriotas en otras situaciones», aseguró Torró, que destacó «la profunda solidaridad con esta comunidad del empresario, que corrió el riesgo por todos».

El contrato se firmó el 17 de marzo, tres días después de que se declarara el estado de alarma «ante la que se nos venía encima» por falta de material, dijo Torró. El primer avión llegó el 24 de marzo.

Pero el empresario avaló en plena incertidumbre y en momentos en que un metro cúbico en un carguero que suele costar unos tres euros valía esos días 15. Torró puso sobre la mesa un dato para entender el valor de la gestión de Keping. Por ejemplo, el gobierno de Madrid no pudo traer ni un metro cúbico de material antes que la Comunitat Valenciana.

Detalló que el Consell intentó a través de la multinacional Inditex y de otros empresarios abrir más vías de abastecimiento, pero no pudo. Solo la denominada «Ruta de la Seda» permitió entonces garantizar un corredor seguro entre València y China.

La alto cargo explicó además que les llegaban ofertas de otros empresarios, pero se comprobaba que no tenían capacidad para realizar este tipo de gestiones en un momento tan complicado y en el que se había desatado una guerra comercial «sin escrúpulos».



Pagos a Keping de 39 millones

Todos los proveedores habituales y los contactos con otros países de la UE también fallaron. Cifró en 39 millones el dinero que el Consell ha pagado a Keping, aunque esa cantidad se sobrepasará porque siguen llegando envíos ahora a través del transporte marítimo.

El propietario de la firma Comité Textil gestionó la llegada de ocho aviones y cuatro barcos cargados con 500 toneladas, 4.440 metros cúbicos de material sanitario durante la pandemia.

Ante las preguntas de la oposición por el precio del material y las comisiones cobradas, Torró ya no dio más cifras. «Los precios los marca el mercado y actuábamos con urgencia extrema, pero a nosotros no nos han estafado ni se nos ha perdido ningún avión ni nos hemos hechos fotos a su llegada (en referencia a Díaz Ayuso) y salvar las vidas de los valencianos no tiene precio», añadió.