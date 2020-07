Sanidad retrasa su última norma anticovid hasta aclarar el nuevo uso de las mascarillas

La Conselleria de Sanidad decidió a última hora de ayer posponer la publicación de la nueva orden que imponía nuevas medidas de prevención contra la covid como limitación de aforos y de actividades de grupos a la espera de que se aclare si se va a adoptar a nivel estatal la obligatoriedad de utilizar las mascarillas en todo momento, incluso cuando se garantice la distancia de seguridad. La decisión se tomó tras el debate generado al respecto en el seno del Consejo Interterritorial de Sanidad en el que participan el Ministerio y los responsables sanitarios de todas las comunidades. Según la escueta nota lanzada ayer por la administración, la norma se aparcaba para poder «incorporar las recomendaciones sobre el uso de la mascarilla que han sido expuestas» en el consejo mientras se seguía «unificando criterios» aunque sin especificar si se había adoptado ya alguna resolución.

Sobre la mesa está el debate de si la mascarilla debe ser obligatoria también en espacios al aire libre pese a que se pueda mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros. Comunidades como la catalana o la balear anunciaron ayer que iban a adoptar esta medida bajo multas de 100 euros, siguiendo también las tesis de un grupo de expertos, cada vez más nutrido, que está defendiendo que el coronavirus no solo tendría capacidad de contagio por las gotas de saliva más grandes que expulsamos al hablar y toser sino que pequeñas partículas con capacidad infecciosa quedarían «flotando» en el aire y esta sería una forma de contagio en sitios cerrados si se pasa el tiempo suficiente compartiendo espacio junto a una persona contagiada.

Fuentes de la Conselleria de Sanidad, más allá de advertir que la norma quedaba sobre la mesa, evitaron confirmar si el uso de la mascarilla de forma obligatoria en todos los espacios se iba a generalizar en toda España. Tan solo añadieron que se seguirá «trabajando en unificar criterios» tras «los rebrotes aparecidos en diferentes comunidades autónomas y tras los bajos resultados de seroprevalencia» del estudio estatal. Precisamente ayer la consellera de Sanidad, Ana Barceló, se mostraba ante los periodistas contraria a adoptar esta medida de forma unilateral en la C. Valenciana.

Habrá que esperar pues a la publicación de la norma para ver su redacción final. Por la mañana, la consellera avanzó las líneas maestras de la nueva normativa al tiempo que advirtió que los aforos restringidos y el tijeretazo a las grandes aglomeraciones seguirán marcando la vida de los valencianos en esta «nueva normalidad» mientras la situación de la pandemia de coronavirus no mejore «sustancialmente». De hecho, se podrían dar incluso pasos atrás y volver a medidas más restrictivas.

La resolución ahora pendiente de publicar corregía, en principio, el decreto que está en vigor desde el 20 de junio, coincidiendo con el fin del estado de alarma y que marca qué se puede hacer y qué no y, sobre todo, cuántas personas se pueden juntar en locales, museos, bibliotecas, en una boda, en un velatorio o en los bares.

Aunque Barceló no desgranó todos las novedades, de forma global la norma mantenía los aforos máximos que ya se están aplicando del 75 % para actividades en interior y que afectan a bares, bibliotecas, museos, cines o auditorios y parece que esta va a ser la tónica mientras las cifras de la evolución de la pandemia no aconsejen lo contrario.



Grupos más amplios

El nuevo documento mantenía limitaciones de aforo pero no ampliaba las restricciones. Más bien al revés, relajaba ciertos aspectos como por ejemplo los cupos máximos de los grupos para hacer actividades al aire libre con niños y jóvenes -pasan de 250 a 300- y de los grupos para actividades con monitores al aire libre que pasa de 15 a 20 personas. Las medidas se hacían también algo menos restrictivas en las visitas guiadas con grupos que pasaban a ser de 30 personas -y no solo de 20- y en la bibliotecas permitiendo que el tiempo de cuarentena de los libros tras ser devueltos se reduzca de 14 a 3 días.

La resolución de Sanidad -ahora pendiente de actualizar y publicar- incluía además normativa específica para actividades que no estaban regladas en el documento anterior sobre academias, autoescuelas, educación no reglada o reglada como centros de enseñanza de música o danza o bandas y medidas específicas sobre qué hacer si en el centro se detecta algún caso positivo o sospechoso. También se especificaba que, para el próximo curso escolar, el aforo máximo en las universidades sería del 75 % y que el uso de la mascarilla será obligatorio en las aulas si no se puede garantizar la distancia mínima obligatoria de 1,5 metros.



Niños vigilados

Eso sí, una de las novedades de esta resolución que aún no está en vigor era un mayor control, por ejemplo, de los niños menores de 12 años cuando participen en actividades culturales o vayan a museos o bibliotecas, por ejemplo. Ahí deberán estar acompañados «siempre» por un tutor para garantizar, según la consellera, que se cumplan las medidas de control.

«El único parámetro es la evolución de la pandemia, es el único dato que nos permitirá restringir o tomar medidas más drásticas o ir suavizando las que tenemos», insistió la titular de Sanidad que defendió que pese a la existencia de siete brotes activos con 61 casos en total, la Comunitat Valenciana era la quinta región donde la tasa de incidencia acumulada del virus era menor.