La selectividad se despide con un examen de Matemáticas II "asequible"

Un examen «asequible» y «aceptable». Así calificaban ayer la prueba de Matemáticas II los estudiantes que se habían examinado de la materia en el tercer y último día de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), que empezaron en la Comunitat Valenciana el pasado martes.

Lejos de la polémica del curso anterior, en el que se preguntó una parte de la materia que no era habitual en la selectividad y que pilló por sorpresa a muchos estudiantes, las cuestiones y problemas planteados este curso eran los clásicos y tradicionales que salen habitualmente en la prueba. Así, independientemente de si se esperaban un mejor o peor resultado, los estudiantes reconocían que el examen era «asequible» para quien se lo había preparado. Muchos de ellos, incluso, aseguraban que les había parecido «fácil», en comparación a lo complejo que lo esperaban.

Ariadna Moriente y Guillem García, dos de los alumnos que se presentaron a Matemáticas II en el IES Benlliure de València, coincidían en que la parte de geometría era «muy buena opción» y fue una gran ayuda, a pesar de ser una parte del temario que suele enseñarse a final de curso y que muchos aprendieron confinados.

«Poder elegir diferentes opciones y eliminar las que piensas que son más complicadas ha hecho que sea más sencillo, aunque si no habías estudiado y no tenías ni idea, no puedes aprobarlo», reconoce Álex Lloret, en lo que también coincide Manuel Pradas. «Ha sido un examen bastante razonable, aunque había que 'currárselo' y tener claros los conceptos para poder sacarlo adelante»,a firmaba a la salida.



Un 4,5 de media el curso pasado

Lo que sí reconocían los estudiantes, que comentaban sus sensaciones y compartían los resultados de sus problemas durante el almuerzo, es que iban «preocupados» porque Matemáticas II siempre es una asignatura «clave» para poder sacar buena nota y, además, estaban inquietos, visto cómo fue el curso pasado. Cabe recordar que la prueba tuvo dos opciones que fueron calificadas como «imposibles» por los estudiantes y que estas malas sensaciones luego se tradujeron, cuando se publicaron los resultados, en las peores notas desde 2010, ya que suspendieron seis de cada diez estudiantes y la nota media no llegó al 4,5 (4,47).

Desde la Societat d'Educació Matemàtica de la Comunitat Valenciana Al-Khwarizm (Semcv) confirmaron ayer las impresiones del alumnado y apuntaron que el examen era «muy previsible» y que solo había «un poco de dificultad en una integral racional con solución doble». «Es como los exámenes habituales y la opción de elegir ha hecho que pueda resultar más fácil, porque el alumnado podía no estudiar alguna parte», detallan desde las Semcv.

No obstante, los docentes de Matemáticas mantienen la reivindicación que recuerdan cada curso: no están de acuerdo con la modalidad del examen de Matemáticas II porque «no plantea problemas de contexto, sino problemas de repetición de fórmulas». Asimismo, también mantienen que deberían permitirse las calculadoras gráficas en las Pruebas de Acceso a la Universidad, un debate que esperan que se aborde junto a la nueva ley educativa.

Una vez ya superados los tres días de exámenes, los estudiantes deben esperar hasta el próximo viernes, cuando se harán púbicos los resultados.