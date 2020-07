La industria valenciana del transporte ante los retos de la nueva movilidad

Cambio de marcha. La industria valenciana de la automoción y la movilidad se enfrenta a su mayor renovación de las últimas décadas, con implicación en el empleo y la actividad del puerto de València

El sector de la automoción, en realidad toda la industria del transporte, vive un momento definitivo para su futuro. Los fabricantes de coches, y en este sector la autonomía cuenta con una multinacional como Ford, se enfrentan al reto de la electrificación con la incertidumbre de la evolución del mercado, los cambios en los hábitos de movilidad de las nuevas generaciones, y el incierto alcance de una crisis derivada de la pandemia de covid-19.

Con este desafío como punto de partida, Levante-EMV y UGT-PV, con la colaboración de la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT-PV, organizan la jornada «Cambio de marcha: la industria valenciana de la automoción y la movilidad se enfrenta a su mayor renovación de las últimas décadas».

El acto se celebrará el martes desde las 10 horas en la sede de UGT-PV (calle Arquitecto Mora,7, de València), y puede seguirse por dos vías. Una presencial, con aforo limitado debido a las restricciones sanitarias (pueden apuntarse enviando un correo a eventos.levante@epi.es) y otra telemática, con inscripción a través de la página web de Levante-EMV o con el código QR insertado en las promociones de este acto en la edición impresa del diario.

El acto será inaugurado por la ministra de Industria, Reyes Maroto, a través de un mensaje telemático, y contará con el jefe del Consell, Ximo Puig, para la clausura.

El acercamiento a los retos de la industria del transporte tendrá diferentes miradas. No sólo la automoción; también la industria ferroviaria valenciana, en plena pujanza en un momento clave para un modo de transporte que, por su naturaleza, se alinea con las nuevas tendencias de uso hacia el transporte colectivo. Además, el transporte por ferrocarril se beneficia del impulso de las autoridades europeas como modo de movilidad tanto para pasajeros, en alternativa al avión, como para mercancías, con el claro ejemplo del corredor mediterráneo. El cambio climático y el objetivo de reducción de las emisiones de gases contaminantes están cambiando estas dos industrias de gran tradición en la C. Valenciana. Y todo ello con impacto no solo en hábitos o usos sociales, sino en el progreso de una sociedad que tiene en esta industria un motor de empleo de calidad.

Moderada por Julio Monreal, director de Relaciones Institucionales de Levante-EMV, la jornada tendrá como centro de atención una mesa redonda formada por Dionisio Campos, jefe de Fabricación de Ford España; Carlos Faubel, presidente del comité de empresa de Ford, y máximo responsable de UGT en la factoría; Íñigo Parra, presidente de Stadler València, la fábrica de trenes de Albuixech que está en plena carrera de inversiones y encargos; Aurelio Martínez, presidente de la Autoridad Portuaria de València, punto de salida a la exportación de Ford Almussafes y de parte de la producción de la planta de PSA en Figueruelas (Zaragoza); y, en representación de la Generalitat, Olivia Estrella, secretaria general de la Agencia Valenciana de Innovación, el organismo creado para canalizar conocimiento a las empresas.

En una jornada que contará con Ismael Sáez, secretario general de UGT-PV como anfitrión, también está prevista la participación de Carlos González Triviño. La empresa que dirige, Gobernanza Industrial, ha creado en el entorno de Lanzadera (la aceleradora de empresas del presidente de Mercadona, Juan Roig) una herramienta digital para poner en relación a la oferta y la demanda de suelo y naves logísticas e industriales en el recorrido del corredor ferroviario mediterráneo, desde Algeciras hasta la frontera francesa.