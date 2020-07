El 67% de médicos cree que su centro de salud no está preparado ante los rebrotes

El 67% de los médicos de familia y pediatría de atención primaria en la Comunitat Valenciana considera que sus respectivos centros de salud no están preparados ante posibles rebrotes frente al 23% que considera que sí, según una encuesta realizada por el Foro de Médicos de Atención Primaria de la Comunitat Valenciana (Fomap-CV) entre el 15 y 29 de junio a la que respondieron 611 profesionales de las tres provincias valencianas. El Fomap-CV está formado por ocho entidades entre sociedades científicas de médicos de familia y pediatras, colegios profesionales, Sindicato Médico y la asociación estatal de estudiantes de Medicina.

La encuesta a médicos y pediatras valencianos ofrece una cruda radiografía sobre las condiciones con las que afrontan la lucha contra el coronavirus los profesionales de la sanidad en la atención primaria, el primer recurso sanitario al que recurre la ciudadanía ante la sospecha de padecer la covid-19.

El 36% de los encuestados asegura que no ha dispuesto de un protocolo escrito desarrollado desde la dirección de su departamento de salud orientado a la desescalada en atención primaria frente al 38% que sí ha accedido al protocolo, aunque apostillan que «no desde el principio». Y sólo el 17% asegura que sí ha tenido acceso a las normas sobre cómo actuar de forma «clara y concisa».

Contratos, circuitos y triaje

Además, los anunciados recursos tecnológicos para favorecer las consultas telemáticas no han llegado a los centros de salud según el 86% de los médicos y pediatras encuestados frente al 6% que sí asegura haber tenido acceso. Tampoco proliferan los anunciados contratos para cubrir las vacaciones de los profesionales sanitarios ya que el 44% asegura que en su centro no se ha realizado ningún contrato laboral, frente al 34% que contabiliza un contrato, el 12% que admite dos contratos y el 3% que eleva a tres las contrataciones de refuerzo.

No obstante, la gran mayoría de las estancias sanitarias, el 75%, sí han habilitado un «circuito de entrada diferenciado para pacientes sospechosos de covid-19» del resto de usuarios que acuden a la atención primaria. Sólo el 24% de los encuestados responde que no se ha puesto en marcha esta medida. Similares porcentajes se repiten en la pregunta sobre si se realiza un triaje a la entrada para detectar fiebre u otros síntomas de la covid-19: el 77% confirma que sí frente al 21% que no.

A pesar de estas medidas de seguridad, una abrumadora mayoría del 70% de profesionales confiesa que se ha encontrado en una actividad teóricamente libre de covid-19 con el paciente dentro de la consulta que, finalmente, era sospechoso de la enfermedad. Situación que afrontaban sin protección. Sólo el 27% asegura no haberse visto en esta situación durante la pandemia. Por último, el 82% reclama que se cree una dirección general de atención primaria en la Conselleria de Sanidad.