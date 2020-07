La alcaldesa de Paiporta exige el cese del comandante de la Guardia Civil tras saber que la amenazó

La alcaldesa de Paiporta, Isabel Martín, ha pedido "amparo" a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, la directora general de la Guardia Civil y al ministro del Interior "para que tomen las medidas correspondientes y aparten del servicio activo" al comandante jefe de la Guardia Civil de Paiporta después de que se haya hecho pública una grabación en la que el suboficial recrimina a oficiales y suboficiales del instituto armado bajo su mando por no haber ido "a partirle las piernas" a la responsable municipal.

La grabación, a la que ha tenido acceso Levante-EMV, fue realizada durante una reunión del comandante jefe de Paiporta con una decena de mandos en junio de 2018. En ella, recalca: "Les dije que fueran a partirle las piernas, pero no ha ido nadie". En la reunión, además de repasar distintas actuaciones y procedimientos, el comandante Aranda abordó con sus mandos la muerte de un joven recortador ocurrida ese mes en el municipio durante un festejo taurino.

Nada más tener conocimiento de estos hechos, los representantes de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, y en el Senado, Carles Mulet, se han sumado a las acciones de Martín, edila por ese partido, y han pedido la comparecencia de la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, para dar explicaciones sobre las "amenazas" y "descalificativos machistas" emitidos por el comandante del puesto de la Benemérita en Paiporta, Eduardo Aranda, hacia la alcaldesa de esa localidad durante esa reunión.

Asimismo, la coalición ha pedido que la Fiscalía actúe de oficio ante estos hechos y que se aparte a este mando "inmediatamente" de su puesto. Compromís se suma así a las acciones anunciadas esta mañana por la mandataria municipal tras conocer el contenido de las grabaciones.

A lo largo de los 35 minutos de grabación, les recrimina en varias ocasiones no haberle hecho caso. "Para una oportunidad q tenemos de partirle la cara€ Había que haber entrado en el ayuntamiento y haberle partido la cara directamente. Pero cómo no se ha ido€ Muchas veces digo las cosas y no sé por qué no se me hace caso", concluye en una de ellas, mientras los mandos guardan silencio y solo se aprecia algún carraspeo.

El comandante lanza una diatriba en la que da lecciones a sus mandos sobre en quién recae la competencia de los espectáculos taurinos, alegando que el ayuntamiento no les había tenido en cuenta a la hora de celebrarlo y reivindicando que ese es su ámbito y no el de la Policía Autonómica.

"Lo lleva la autonómica, lo lleva la autonómica€ Os voy a explicar una cosa que es de cajón. Autonómica no lleva lo de los toros. Autonómica lo único que hace es un informe sobre si están correctamente autorizados o no. Punto. De hecho, como tienen tantas autorizaciones de toros, no van a comprobar ni la mitad. De hecho, el otro día, aquí, en Paiporta, no vinieron. La comprobación se hizo a posteriori. Ellos autorizan suponiendo que está correcto y punto. Hay que dejarle claro una cosa, pero claro, totalmente diáfano, porque si no hay algún ayuntamiento, policía local o a alguno de esos, que se va a ver más 'apretao', como por ejemplo el de Paiporta, que no se le ha ido a ver. Que dije yo que fuera alguien a partirle las piernas a la alcaldesa, pero no ha ido nadie€ Pero lo dije, que fueran a partirle las piernas", asevera en la grabación. Solo uno de los presentes le intenta llevar la contraria y se dirige a él como "mi comandante" para puntualizarle que los espectáculos taurinos sí son competencia exclusiva de la Policía Autonómica.

En otro momento, insiste: "'Pa' una oportunidad, coño... Ya la semana pasada, cuando sabíamos que iban a pasar los toros, lo dije en la compañía, que ahora cuando pasen los toros, es 'pa' ir al ayuntamiento y reventarlo. Mala suerte para el chico€ Era la oportunidad para ir y partirle la cara, que encima han tenido un muerto en las fiestas€ No se nos comunica, tienen un muerto en los toros y no se va al ayuntamiento€ Ahora, ¿qué le vais a decir al ayuntamiento? Que nosotros somos competentes [en tono de burla], te va a decir el ayuntamiento. ¿Sois competentes? Si se os ha muerto un tío y no habéis aparecido por aquí€ ¿Es que es así o no? Es lo que yo digo, 'pa' una oportunidad que teníamos de haberle partido la cara, había que haber entrado en el ayuntamiento y haberle partido la cara directamente. Lo que pasa es que como no se ha ido€ Es lo que yo digo, que muchas veces digo las cosas y no se por qué la gente no las hace", vuelve a reprochar a sus mandos.



"Esta me va a comer el nabo"

El oficial al mando de la compañía de Paiporta, el comandante Aranda, ya fue suspendido de sus funciones durante tres meses tras un expediente abierto contra él por la Dirección General de la Guardia Civil a raíz de la denuncia interna de acoso que le presentó su segundo oficial, un capitán. En ese expediente, y en la información reservada previa, un testigo, un guardia civil de esa misma compañía, ya había declarado cómo el comandante había hablado despectivamente de la alcaldesa del municipio, Isabel Martín (Compromís), en otra reunión, con frases como "esta me va a comer el nabo" o "esta comunista qué se ha creído".

La publicación de esas frases dentro del contexto de la información reservada, que adelantó en exclusiva Levante-EMV, provocó una oleada de rechazo hacia el comandante, que ya fue investigado penal y disciplinariamente cuando fue capitán de la compañía de Ayamonte (Huelva), investigaciones de las que salió indemne, así como numerosas muestras de apoyo y solidaridad a la alcaldesa por los comentarios machistas del máximo responsable de la Guardia Civil en la mayor compañía del instituto armado en València.

A raíz de esa investigación, trascendió que el enfrentamiento del comandante con la alcaldesa nace del momento en que se hizo cargo de la compañía de Paiporta y fue a presentarse a Isabel Martín. La edila declaró que, en ese primer encuentro, el oficial le había pedido que le enviase al electricista del ayuntamiento para solventar unas deficiencias en su vivienda, a lo que Martín se negó alegando que ello supondría una prevaricación, si bien le ofreció pedir pública y privadamente, a cuantas autoridades fuese necesario, la ayuda que necesitase para mejorar las deficiencias del cuartel.

La alcaldesa de Paiporta, Isabel Martín, durante una entrevista a Levante-EMV en 2018. FOTO: Germán Caballero



La difusión de esta grabación llega en un momento en que el citado comandante está imputado en dos causas judiciales que se siguen en los máximos órganos judiciales militares, los juzgados togados militares centrales 1 y 2, con sede en Madrid. El número 2 lleva la primera denuncia, la del capitán, aún hoy de baja, y el número 1 investiga los presuntos delitos de acoso, abuso de autoridad y amenazas que le achaca un sargento, también de baja. Entre medias está otra denuncia, la de un teniente, también de baja, que está siguiendo su curso por conducto reglamentario.

El enfrentamiento con ese sargento, expedientado hace apenas unos días por la Comandancia de València por un incidente con dos guardias en marzo pasado, se originó, tal como ha venido informando este diario, ese mismo mes, recien decretado el estado de alarma cuando, según su denuncia, el comandante trató de paralizar hasta en cinco ocasiones la investigación sobre una empresa que vendía material sanitario a un precio muy superior a su valor cuando el mercado ya estaba desabastecido en plena pandemia del coronavirus.

Esa investigación, que sigue una jueza de Torrent, fue la primera intervención en España, con un detenido, contra quienes intentaban hacer acopio y negocio de material sanitario de primera necesidad y supuso la incautación de 600 mascarillas y 2.500 hidrogeles en una furgoneta cuando iba a distribuirlas en una farmacia de Paiporta.



Varios testigos de cargo, puestos a patrullar

Conforme se ha ido agravando su situación judicial, se han sucedido los partes internos y los cambios de puesto de testigos en esas causas. Así, el comandante de Paiporta o el teniente adjunto en su nombre han sustituido a los integrantes del área de investigación de ese municipio, área de la que era jefe precisamente el sargento que le denunció. Los agentes que antes se encargaban de las pesquisas han sido destinados a patrullar las calles en lo que ellos consideran una suerte de purga por su proximidad al sargento.

El mismo destino ha seguido un cabo con una intachable hoja de servicios y que ha estado 15 años destinado en la Oficina de Denuncias, que también ha sido enviado a patrullar tras figurar como testigo en las dos causas abiertas contra el mando de la Guardia Civil de Paiporta.

Ante esta situación, la alcaldesa de Paiporta, Isabel Martín, ha solicitado "amparo" a los responsables gubernamentales y pide a la Fiscalía "que actúe de oficio" para protegerla "de los ataques" del oficial y para que "se depuren las responsabilidades judiciales derivadas de unas manifestaciones tan graves" como las recogidas en la grabación que hoy ha salido a la luz.

Asimismo, la mandataria municipal considera "indispensable que se aceleren las investigaciones para aclarar el acoso al que está sometiendo a sus subordinados en el cuartel", al tiempo que ve "inadmisible que quien tiene la misión de preservar la seguridad de miles de personas y tiene tantos agentes armados a su cargo, mantenga esa actitud machista y amenazadora hacia un cargo público, simplemente por ser mujer".