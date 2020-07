La directora general de la Guardia Civil ordena investigar al comandante de Paiporta

La directora general de la Guardia Civil, María Gámez, ha ordenado hoy la apertura de una información reservada contra el comandante de Paiporta, paso previo a un posible expediente disciplinario, tras conocer el contenido de la grabación en la que el oficial recriminaba a sus mandos no haberle obedecido cuando les había ordenado "ir a partirle las piernas" a la alcaldesa de Paiporta, Isabel Martín.

La decisión de la máxima responsable del instituto armado, que precisamente un día antes, el miércoles, visitó las dependencias de la Guardia Civil en València en su primera visita a la C. Valenciana desde que fue nombrada, se ha producido esta misma mañana, en cuanto ha tenido conocimiento del contenido de esa grabación, según ha podido saber Levante-EMV de fuentes de toda solvencia.

La información reservada es una herramienta de la que dispone quien tiene potestad sancionadora y que tiene por objeto averiguar la certeza de los hechos supuestamente irregulares que provocan su apertura. En caso de concluir que esos hechos son ciertos, esto es, en caso de constatar que esas frases amenazadoras y poco respetuosas fueron realmente pronunciadas por el comandante en el ejercicio de su cargo durante una reunión de trabajo con oficiales y suboficiales bajo su mando, lo habitual sería que esa información reservada diese origen a la incoación de un expediente disciplinario en el que se incluiría la información previa y sus conclusiones.

Otra de las posibilidades que tiene la Guardia Civil es cesar al comandante en su actual destino como jefe de la compañía de Paiporta, ya que es un puesto de libre designación (de confianza), aunque esto último es poco probable sin haber indagado antes sobre el caso a través de esa información reservada y del hipotético expediente disciplinario.

Nada más conocerse el contenido de esa grabación, Compromís, partido al que pertenece la alcaldesa de Paiporta, ha exigido, a través de sus dos representantes en el Congreso de los Diputados y en el Senado, Joan Baldoví, y Carles Mulet, han exigido la comparecencia de la directora general de la Guardia Civil para que aclare "qué medidas ha tomado o piensa tomar el Gobierno" ante estos hechos.

Durante su visita a València, María Gámez, a preguntas de Levante-EMV, dijo que no tomarían ninguna decisión "hasta que no haya resolución tanto en vía militar, donde "se están juzgado algunos de esos asuntos, como hasta que las disciplinarias no concluyan". "Vamos a esperar a que los procedimientos terminen y determinen si hay razones para las imputaciones que se le hacen", aseveró la máxima responsable de la Guardia Civil, si bien esas declaraciones fueron realizadas antes de que se conociera el contenido de las grabaciones.

Tal como ha publicado hoy Levante-EMV, Isabel Martín ha pedido "amparo" a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, la directora general de la Guardia Civil y al ministro del Interior "para que tomen las medidas correspondientes y aparten del servicio activo" al comandante jefe de la Guardia Civil de Paiporta tras conocer esas grabaciones, en las que recrimina a oficiales y suboficiales del instituto armado bajo su mando no haber ido "a partirle las piernas" a la responsable municipal, siguiendo sus órdenes.

La grabación, a la que ha tenido acceso Levante-EMV, fue realizada durante una reunión del comandante jefe de Paiporta con una decena de mandos en junio de 2018. En ella, recalca: "Les dije que fueran a partirle las piernas, pero no ha ido nadie". En la reunión, además de repasar distintas actuaciones y procedimientos, el comandante Aranda abordó con sus mandos la muerte de un joven recortador ocurrida ese mes en el municipio durante un festejo taurino, y es en torno a ese hecho cuando, en varias ocasiones, se escucha cómo les dice que han perdido la oportunidad de "ir y partirle la cara" y de "ir a partirles las piernas".